Die Landesregierung sieht Hessen bei der Digitalisierung auf einem guten Weg.

Zwei Drittel der Haushalte und Gewerbegebiete sowie über 90 Prozent der Schulen und Plankrankenhäuser verfügten über einen gigabitfähigen Anschluss, erklärte Digitalministerin Sinemus (CDU) am Montag bei der Vorstellung eines Fortschritssberichts in Frankfurt. Ziel sei es, bis 2030 alle Haushalte mit Glasfaser auszustatten. Ministerpräsident Rhein (CDU) sagte, mit einem Budget von 1,33 Mrd Euro habe man das Land in dieser Legislaturperiode "digital nach vorne gebracht".