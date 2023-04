m Streit über die Versorgung der Geflüchteten hat Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) Äußerungen des Bundesfinanzministers Christian Lindner (FDP) zurückgewiesen.

"Was der Bund zahlt, reicht bei weitem nicht aus", sagte Rhein. "Der Betrag von 2,75 Milliarden Euro für dieses Jahr muss mindestens verdoppelt werden." Er betonte weiter: "Klar war von Anfang an: Steigt die Zahl der Flüchtlinge, muss auch die Hilfssumme des Bundes steigen." Lindner hatte bereits vor dem am 10. Mai angesetzten Flüchtlingsgifel von Bund und Ländern den Umfang der bisher bereitgestellten Bundesmittel verteidigt.