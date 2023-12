Rhein will Bürokratie abbauen

Kurzmeldung Rhein will Bürokratie abbauen

Ministerpräsident Rhein (CDU) will in der kommenden Legislaturperiode in Hessen die Bürokratie deutlich reduzieren.

In einem dpa-Interview von Dienstag schlug er die Erprobung "bürokratiearmer Experimentierzonen" vor. Dort könne man dann ausprobieren, was passiere, wenn man "auf diese oder jene Regelung" verzichte.