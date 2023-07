In Rüsselsheim wird am Sonntag der neue Oberbürgermeister gewählt. Vier Kandidaten und eine Kandidatin stehen zur Wahl - mit dabei sind auch ein alter Bekannter und ein Rückzieher.

Wer zieht ins Rathaus von Rüsselsheim (Groß-Gerau) ein? Diese Frage wird möglicherweise bereits am Sonntag geklärt. Der parteilose Amtsinhaber Udo Bausch tritt nicht mehr zur Wahl an. Rund 45.000 Wahlberechtigte haben es in der Hand, ob es einen völlig neuen Oberbürgermeister gibt, oder ob ein ehemaliges Stadtoberhaupt wieder gewinnt.

So wird der Wahlschein zur OB-Wahl am Sonntag aussehen. Bild © Wahlamt Rüsselsheim

Neben Jens Grode (SPD), Steffen Jobst von der Wählergemeinschaft "Wir sind Rüsselsheim" (WsR), dem unabhängigen Kandidaten Christian Bihn und der Satire-Kandidatin Daniela Zaun (Die Partei) tritt Patrick Burghardt (CDU) zur Wahl an.



Burghardt hatte bei der vorigen Rüsselsheimer OB-Wahl 2017 seinen Amtssitz abgeben müssen.

Burghardt tritt erneut an

Als einen "der schwersten Momente in meinem Leben“ bezeichnete der 42-jährige CDU-Politiker Burghardt die Wahlschlappe im Oktober 2017. Es sollte seine zweite Amtszeit werden - doch er holte nicht die nötige Mehrheit.

"Ich war einfach noch nicht fertig", erklärt er nun in einem Wahlwerbespot. Mit 49,3 Prozent verpasste er damals knapp die fürs Amt notwendige absolute Mehrheit in der Stichwahl und musste sein Oberbürgermeisteramt abgeben. Zuvor war er von 2012 bis 2017 Stadtoberhaupt. Burghardt ist gelernter Speditionskaufmann und arbeitete zuletzt als Staatssekretär für Digitale Strategie und Entwicklung. Nun will es wieder wagen und tritt erneut als OB-Kandidat an.

Patrick Burghardt (CDU) war mal OB, verlor die letzte OB-Wahl und will nun wieder OB werden. Bild © Patrick Burghardt

Eine Förderung der Wirtschaft, eine angemessene Infrastruktur für neue Wohnprojekte, die Stärkung und den Ausbau der Stadtpolizei, Überwachung an bestimmten öffentlichen Plätzen und eine digitalere Verwaltung nennt er als wichtige Punkte für eine weitere Amtszeit.

Die Rüsselsheimer sollten sich "nicht mehr einen halben Tag frei nehmen, um aufs Amt zu gehen" - Amtsgänge sollten demnach oft auch digital möglich sein. Die Innenstadt bezeichnet Burghardt als "wunden Punkt".

SPD-Herausforderer Grode: Schlechtes Image der Innenstadt verbessern

In diesem Punkt könnte sich der CDU-Mann mit seinem Herausforderer Jens Grode (SPD) sogar einig werden. Grode, in Mainz geboren, in Rüsselsheim zuhause, attestiert der Innenstadt ein "schlechtes Image", das es zu verbessern gelte. Ein großes Investitionsprogramm gegen den Leerstand verspricht der 57 Jahre alte Verwaltungsangestellte - von 500 Millionen Euro ist die Rede.

Sein Ziel: Mehr Unternehmen sollen sich in der Stadt ansiedeln. Dafür soll die 120 Hektar große Opelfläche gekauft und genutzt werden. Die damit eingenommene Gewerbesteuer werde eingesetzt, "um Rüsselsheim lebenswert zu gestalten".

Jens Grode tritt für die SPD an. Bild © Privat

Auf der Eselswiese am Stadtteil Bauschheim, derzeit noch unerschlossenes Feld, sollen ihm zufolge auf 60 Hektar "moderne Wohnformen" entstehen. Frühestens 2026 könnte sich hier aber überhaupt etwas bewegen, erst dann soll das Gelände erschlossen werden.

Neben einer vergüteten Erzieherinnen- und Erzieher-Ausbildung möchte Grode die Stadt CO2-neutral machen. Als eine erste Maßnahme möchte der Politiker jedem Rüsselsheimer, der an seinen Balkon ein Solarkraftwerk anbringt, eine Förderung von 100 Euro zugute kommen lassen. Ein solches Kraftwerk kostet ab 600 bis zu 1.200 Euro .

WsR-Kandidat Jobst rechnet mit Arbeit der letzten OB ab

Der 54 Jahre alte Kommunikationsdesigner Steffen Jobst tritt als Kandidat der Wählervereinigung "Wir sind Rüsselsheim" an. Die Bürger und das Gewerbe gleichermaßen ernst nehmen, formuliert er sein politisches Ziel. Er wolle daher eine "Willkommenskultur für Unternehmen" schaffen. Rüsselsheim müsse wieder zur Stadt der Gründer und der Aufsteiger werden.

Die Arbeit seiner Vorgänger attackiert er scharf: Patrick Burghardt habe Parteipolitik vor wirkliche Veränderung gestellt und mehr Schulden angehäuft. Udo Bausch sei der nächste OB gewesen, der die Stadt "keinen Meter voran gebracht hat."

OB-Kandidat Steffen Jobst von "Wir sind Rüsselsheim" Bild © privat

Veränderungen sieht er für die Stadtverwaltung vor. In der Stadt verfestige sich ihm zufolge das Bild, dass sich die Verwaltung "selbst ausdenkt, wofür Geld ausgegeben wird, während die Politik dem Bürger permanent erklärt, dass das alles so seine Richtigkeit hat".

Diese Prozesse sollen unter seiner Oberbürgermeisterschaft transparenter gestalten sein. Jobst möchte weiter die Stadtverwaltung digitaler und transparenter machen, Doppelstrukturen abschaffen und flache Hierarchien einführen.

Christian Bihn: "Weniger sche*ße als die anderen" - aber mit Rückzieher

Christian Bihn ist der jüngste der OB-Kandidaten. Der 28-Jährige ist Historiker, der als Pädagoge unter anderem im historischen Museum in Speyer arbeitet.

Eine digitalere Verwaltung sieht auch er als einen der wichtigen Punkte, die in Rüsselsheim geändert werden sollten. Daneben kämpft Bihn für Klimaschutz: So möchte er ökologisch wertlose Schottergärten verbieten und damit weniger versiegelte Flächen in der Stadt. Die Stadtverwaltung soll als Vorbild voran gehen und ihre Gebäude klimafreundlich sanieren - etwa mit Photovoltaik.

Christian Bihn, 28, ist Historiker und jüngster Kandidat für die OB-Wahl. Bild © Michael Schmitt

Weiter soll es mehr Verkehrskontrollen gegen Falschparker und Raser in der Innenstadt geben - der Radverkehr soll in Rüsselsheim Priorität haben.

Auch wenn Bihns Wahlprogramm ernst formuliert ist, seine Wahlplakate kommen humorig daher. Sie im Stadtbild plakatieren wollte oder konnte er nicht - darum lud Bihn sie online hoch. "Druckt euch die Plakate gerne selbst und hängt sie in eure Fenster" schreibt er auf seiner Website. Darunter sind Plakate mit den Sprüchen: "Weniger sche*ße als die anderen", "Warum nicht mal ein Mann?" oder "Pest und Cholera - Warum nicht Herpes?".

Allerdings: Bihn hat bereits im Mai erklärt, gar kein OB mehr werden zu wollen. Die CDU- und SPD-Kandidaten hätten ihn dazu bewegt, sich selbst als Protest aufzustellen und weitere zu einer Kandidatur zu bewegen, wie Echo-Online berichtete. Seine Kandidatur wollte er deshalb zurückziehen - doch das war nicht mehr möglich und er steht nun auf dem Wahlschein. Statt ihm solle man lieber Steffen Jobst oder Daniela Zaun wählen, so Bihn.

Satire-Kandidatin: Daniela Zaun

Daniela Zaun kommt aus Mainz und tritt als Kandidatin der Satire-Partei "Die Partei" an. Sie fordert ein Mindesttempo von 80 Stundenkilometer in deutschen Innenstädten und möchte die Stadtverwaltung bis 2030 faxfrei machen.

Daniela Zaun ist OB-Kandidatin von DIE PARTEI. Bild © privat

"Wir legen den Main bis Rüsselheim trocken und machen eine Autobahn daraus", heißt es vom Landesverband Groß-Gerau. Das garantiere die "superschnelle Zufahrt zur wirtschaftlich immens wichtigen Motorworld in der lebendigen Autostadt Rüsselsheim".

Stichwahltermin wäre am 16. Juli

Bei der Direktwahl handelt es sich um eine Mehrheitswahl - gewählt ist, wer mehr als die Hälfte der gültigen Stimmen erhält. Kann bei der Wahl am Sonntag also keine Kandidatin oder kein Kandidat eine absolute Mehrheit erzielen, findet am 16. Juli eine Stichwahl statt.

Weitere Informationen Ende der weiteren Informationen