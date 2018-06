Kindergärten, Schulen und Bahnhöfe: Innenminister Beuth wünscht für diese Orte ein kategorisches Waffenverbot - und anlasslose Kontrollen. Er stützt seine Initiative auf eine Statistik über Messerattacken.

Vor allem angesichts einer steigenden Zahl von Messerangriffen will Hessens Innenminister Peter Beuth (CDU) der Polizei mehr Befugnisse einräumen. Das soll bundesweit durch so genannte Waffenverbotszonen geschehen, wie Beuth am Mittwoch in Wiesbaden sagte.

Mit der angestrebten Änderung von Paragraf 42 des Waffengesetzes könnte die Polizei Personen, die ihr verdächtig erscheinen, in den genannten Zonen auch ohne Anlass kontrollieren. Sie könnte sie nach verbotenen Waffen durchsuchen und Gesetzesverstöße ahnden.

Weitere Informationen Waffenverbotszonen in Deutschland Bisher gibt es bundesweit nur wenige Waffenverbotszonen. Hamburg hatte im Dezember 2007 als erstes Bundesland Waffenverbotsgebiete rund um die Reeperbahn und am Hansaplatz nahe dem Hauptbahnhof eingerichtet. Dort ist es verboten, Schusswaffen, Messer, Reizgas und andere Waffen mit sich zu führen, andernfalls droht ein erhebliches Bußgeld. Auch in Bremen ist seit 2014 in einer eingegrenzten Zone rund um die Diskomeile das Führen von Waffen zu bestimmte Zeiten untersagt. In Sachsen sind Waffenverbotszonen ebenfalls grundsätzlich möglich, geplant ist dies bisher für Leipzig. Ende der weiteren Informationen

Beuth forderte die Waffenverbotszonen rund um Kindergärten, Schulen, Bahnhöfe und bestimmte öffentliche Einrichtungen. "Waffenverbotszonen können bislang nur dort geschaffen werden, wo bereits Straftaten stattgefunden haben. Hier muss das Bundesrecht nachgebessert werden", sagte der Minister.

Rund um einen Kindergarten "hat jemand mit einem Messer oder gar einer Pistole nichts zu suchen", befand Beuth. Und er fügte hinzu: "Dass wir hier nicht erst auf eine Tat warten dürfen, bevor wir diese Orte durch Waffenverbotszonen besonders schützen können, leuchtet Eltern sofort ein."

Zahl der Messerangriffe in Hessen gestiegen

Laut Kriminalstatistik seien in den vergangenen Jahren Körperverletzungs- und Tötungsdelikte mit Messern in Hessen signifikant gestiegen, argumentierte der Innenminister. Wurden 2013 noch 865 Taten mit einem Messer registriert, so stieg die Zahl bis 2017 stetig auf 1.194.

Die Aufklärungsquote liege zwar mit durchschnittlich über 90 Prozent besonders hoch. Dennoch müsse alles dafür getan werden, dass es nicht zu Messerangriffen kommt. "Gezielte Kontrollen in ausgewiesenen Waffenverbotszonen können dazu einen wichtigen Beitrag leisten", erläuterte Hessens Innenminister.

Gewerkschaft der Polizei begrüßt Beuth-Vorstoß

Beuths Vorstoß kommt fünf Monate vor der Landtagswahl. Die hessische Gewerkschaft der Polizei (GdP) begrüßte seine Initiative. "Wir halten das für sinnvoll", sagte GdP-Landesvorsitzender Andreas Grün. "Damit erhöht sich unsere Eingriffsbefugnis und die Möglichkeit, an neuralgischen Orten für Sicherheit zu sorgen." Beamte könnten bislang am Bahnhof oder in einer Schule verdächtig erscheinende Gruppen oder Personen nur dann nach Waffen durchsuchen, wenn bereits eine Straftat stattgefunden habe oder Gefahr in Verzug sei.

Auf hessische Initiative hin steht das Thema bei der Innenministerkonferenz auf der Agenda. Das Treffen beginnt am heutigen Mittwoch in Quedlinburg in Sachsen-Anhalt. Hessen schafft derzeit auf Landesebene die nötigen Voraussetzungen, damit Kommunen an bestimmten Plätzen Waffenverbotszonen einrichten können. Wiesbadens Bürgermeister Oliver Franz (CDU) hatte bereits im April angekündigt, einen Teil der Fußgängerzone zwischen 21 und 5 Uhr zur Waffenverbotszone erklären zu wollen. Mit der von Beuth angestrebten Änderung im Waffengesetz wäre das möglich.

Sendung: hr-iNFO, 06.06.2018, 8 Uhr