Schulleiter Thema in U-Ausschuss um Messari-Becker

In der Entlassungsaffäre um die frühere Staatssekretärin im Wirtschaftsministerium, Messari-Becker, hat Kultusminister Schwarz (CDU) einem Schulleiter den Rücken gestärkt.

Veröffentlicht am 28.04.25 um 18:07 Uhr

In seinem Bericht habe der Schulleiter den Sachverhalt "wertungsfrei und neutral" beschrieben, sagte Schwarz am Montag als Zeuge in einem Untersuchungsausschuss im Landtag. Ein Elterngespräch der damaligen Staatssekretärin beim Schulleiter steht im Zentrum der Entlassungsaffäre um Messari-Becker. Diese weist ein Fehlverhalten zurück.