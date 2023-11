Kronprinzessin Victoria von Schweden wird am Freitag von Ministerpräsident Rhein (CDU) in der Staatskanzlei empfangen.

Er werde sich mit ihr über die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Hessen und Schweden austauschen, teilte die Staatskanzlei am Montag mit. Hintergrund des Besuchs sei die Teilnahme Victorias am "Swedish-German Business Day" in Frankfurt.

Am Abend werde Kronprinzessin Victoria außerdem im Kurhaus Wiesbaden an der 20. Verleihung des Schwedischen Unternehmenspreises teilnehmen. Am 19. November wird sie den Angaben zufolge zum Volkstrauertag eine Rede im Bundestag halten.