Schweigeminute an hessischen Schulen nach Amokfahrt in Berlin

Kultusminister Lorz (CDU) hat nach der Todesfahrt in Berlin mit einer getöteten Lehrerin aus Bad Arolsen (Waldeck-Frankenberg) die Schulen in Hessen zu einer Schweigeminute aufgerufen.

Sie soll an diesem Donnerstag um 11 Uhr stattfinden, wie der Minister am Montag in einem Schreiben an die Schulen mitteilte.