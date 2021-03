Der Bundesverfassungsschutz beobachtet jetzt die ganze AfD. Die Landespartei ist außer sich, es verdirbt ihr auch die Freude über einen juristischen Erfolg gegen die Landesregierung. Aber auch ihre schärfste Gegnerin jubelt nicht.

Es hätte ein ganz guter Tag für die hessische AfD sein können. Am Mittwochnachmittag teilte der Verwaltungsgerichtshof in Kassel mit: Die Partei hat zurecht Beschwerde gegen das Land Hessen eingelegt. Im vom Innenministerium herausgegebenen Verfassungsschutzbericht für das Jahr 2019 sei das Potenzial des da schon vom Inlandsgeheimdienst beobachteten und inzwischen offiziell aufgelösten "Flügel" zu Unrecht quantifiziert worden.

Jetzt muss das Land die Schätzung des Landesamtes für Verfassungsschutz, der Parteigruppierung hätten "bis zu 600 Personen" angehört, sogar per Pressemitteilung öffentlich zurücknehmen. Die Zahl hält laut unanfechtbarem Beschluss der Kasseler Richter "einer Plausibilitätskontrolle nicht stand". Doch als diese Mitteilung kam, hatte die AfD bundesweit schon ein neues, sehr viel gravierenderes Verfassungschutz-Problem.

Landeschef "fassungslos"

Das Bundesamt für Verfassungsschutz hat die gesamte AfD als rechtsextremistischen Verdachtsfall eingestuft und kann die Partei mit nachrichtendienstlichen Mitteln ausspähen. Auch wenn die Behörde selbst dies nicht offiziell mitteilen durfte, drang die Nachricht am Mittwoch nach außen - unter anderem tagesschau.de berichtet .

Allein das Bekanntwerden der Entscheidung und der Zeitpunkt machten Hessens AfD-Landeschef Klaus Herrmann nach eigenen Angaben "schlicht fassungslos". Dass vertrauliche Informationen kurz vor wichtigen Wahlen durchgestochen worden seien, lasse auch Rückschlüsse auf die inhaltliche Arbeit des Inlandgeheimdienstes zu, hieß es in einer Mitteilung des Landtagsabgeordneten.

Herrmann kündigte an, der "verwerflichen Handlungsweise" mit allen rechtsstaatlichen Mitteln entgegenzutreten. Sein Urteil: Der Verfassungsschutz sei offenbar zum "Handlanger von Regierungsinteressen" verkommen. Dahinter stehe das Ziel, "dass man die größte Oppositionspartei im Deutschen Bundestag stigmatisieren, ausgrenzen und unwählbar machen will".

Gegner: Einstufung ist "entlarvend"

Die anderen Fraktionen im Landtag sehen das ganz anders. Die AfD sei keine harmlose Partei und schon gar keine Alternative, sagte Holger Bellino, parlamentarischer Geschäftsführer der CDU-Fraktion. Wie entlarvend und schwerwiegend die Einstufung sei, belege "die Tatsache, dass Jahrzehnte nach dem Verbot der KPD erstmals wieder eine Partei, die im Bundestag und Landesparlamenten vertreten ist, als extremistischer Verdachtsfall bezeichnet wird."

Für SPD-Fraktionschefn Nancy Faeser ist die Entscheidung ein "Beleg für die Radikalisierung der Partei und das Erstarken von demokratiefeindlichen Tendenzen in der AfD". Die Partei habe an vielen Stellen die Grenze zwischen rechtem Populismus und Rechtsextremismus überschritten. Die Überwachung sei "Ausdruck einer wehrhaften Demokratie".

Die AfD sei das genaue Gegenteil einer bürgerlich-konservativen Partei, befand Jürgen Frömmrich (Grüne). "Wir erleben auch in Hessen, dass Hass und Hetze das Geschäftsmodell dieser Partei ist", sagte er. Leidvoll habe man in Hessen erfahren müssen, dass aus rechtsextremen Worten auch rechtsextreme Gewalttaten werden.

Linke: Behörde ist Teil des Problems

Der FDP-Innenexperte Stefan Müller vertraut darauf, dass der Verfassungschutz "ausreichend Anhaltungspunkte" dafür habe, dass die AfD die Grenzen zwischen rechtem Populismus und Extremismus überschreite. Die Partei habe sich auch nach Auflösung des Flügels weiter radikalisiert. Dessen Mitglieder würden von anderen Abgeordneten geduldet und dürften weiter ihr Unwesen treiben.

Einzig von Seiten der Linken gab es keinen Beifall - wegen der grundsätzlichen Kritik am Verfassungsschutz. Ihn will die Partei auflösen, wirft ihm unter anderem Versagen bei der Aufklärung des NSU-Komplexes vor. Vize-Fraktionschef Jan Schalauske sieht in der AfD zwar ein "Sammelbecken für völkische Nationalisten, Rassisten und Neonazis". Im Kampf gegen rechte Netzwerke und die AfD sei aber die Zivilgesellschaft gefordert.

Weitere Informationen Angst vor der abschreckenden Wirkung Die Überwachung durch den Verfassungsschutz haben viele in der AfD gefürchtet, gerade im vergleichsweise gemäßigten hessischen Landesverband. Und zwar nicht nur, weil es Wähler abschrecken könnte, sondern weil die Aktiven vermehrt unter Druck geraten - etwa weil sie Beamte sind. Landtagsfraktionschef Robert Lambrou wies in Vorträgen über die inzwischen marginalisierten rechten Republikaner vor Jahren schon warnend darauf hin: Nicht zuletzt die Überwachung durch den Verfassungsschutz habe dieser Partei den Rest gegeben.



In Hessen wirbt die AfD für sich als bürgerlich-konservative Kraft. Im aktuellen hr-hessentrend landete sie leicht erholt bei 10 Prozent. Bei der Wahl im Herbst 2018 war sie mit 13 Prozent erstmals in den Landtag eingezogen. Die Fraktion tritt im Landtag vergleichsweise gemäßigt auf. Eine Handvoll Landtagsabgeordnete werden aber auch von Fraktionskollegen dem "Flügel" zugerechnet. Eine AfD-Politikerin wurde nicht in die Fraktion aufgenommen, weil sie auf Facebook einen NS-Kriegsverbrecher verherrlicht haben soll. Ende der weiteren Informationen

