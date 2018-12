Die Affäre um ein mutmaßliches rechtsextremes Netzwerk in der Frankfurter Polizei weitet sich aus: Ein sechster Beamter wurde vom Dienst suspendiert. Auch in Osthessen wird gegen einen Polizisten ermittelt.

Die Skandal um ein mutmaßliches rechtsextremen Netzwerkes innerhalb Frankfurter Polizei weitet sich aus: Innenminister Peter Beuth (CDU) erklärte am Mittwoch vor dem Innenausschuss des Landtages, dass Mitte Dezember ein sechster Polizeibeamter aus Frankfurt vom Dienst suspendiert wurde. Der Beamte habe zumindest temporär an dem Chat mit rechtsextremen Inhalten teilgenommen. Bisher waren nur fünf Fälle aus Frankfurt bekannt.

Außerdem gab es laut Beuth drei weitere Fälle, bei denen hessische Polizisten durch rechtsextreme Äußerungen aufgefallen seien. Diese hätten aber nichts mit dem Frankfurter Chat zu tun. Die Oppositionsparteien wollen von Beuth erfahren, warum der Innenausschuss erst spät von den Ermittlungen gegen die Polizeibeamten erfahren habe - teils aus der Presse. Landespolizeipräsident Udo Münch verteidigte im Ausschuss das Vorgehen als "absolut sachgerecht". Schon zu Beginn des Ausschusses hatte Beuth allerdings angekündigt, er werde keine konkreten Angaben machen, um laufende Ermittlungen nicht zu gefährden.

Ermittlungen auf Osthessen ausgeweitet

Die Ermittlungen im Fall des mutmaßlichen rechten Netzwerkes in der Polizei konzentrieren sich mittlerweile nicht mehr nur auf Frankfurt: Ein Sprecher der Polizei in Fulda bestätigte dem hr am Mittwoch, dass im Polizeipräsidium Osthessen separate Ermittlungen gegen einen Beamten laufen. Es gehe in dem Verfahren um die Verfassungstreue des Polizisten.

Die Frankfurter Staatsanwaltschaft will sich weiterhin nicht zu den laufenden Ermittlungen äußern. Die FAZ hatte berichtet, dass auch in Offenbach und Wiesbaden ermittelt wird . Auch in Marburg-Biedenkopf soll eine Dienststelle untersucht worden sein.

Rechte Hetze im Chat?

Hintergrund der Ermittlungen ist die Suspendierung von fünf Beamten des 1. Reviers auf der Frankfurter Zeil. Sie stehen im Verdacht, sich über einen Messengerdienst beleidigende und fremdenfeindliche Bilder, Videos und Texte zugeschickt zu haben. Die Staatsanwaltschaft Frankfurt ermittelt wegen Volksverhetzung und dem Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Das Landeskriminalamt (LKA) wurde in die Untersuchungen des Falls eingeschaltet.

In den Ermittlungen geht es auch um einen Drohbrief an die Frankfurter Anwältin Seda Basay-Yildiz. In dem Schreiben wird unter anderem gedroht, ihre zweijährige Tochter "abzuschlachten". Persönliche Daten der Anwältin, die die Verfasser verwendeten, waren offenbar über einen Polizeicomputer in Frankfurt abgerufen worden. Ob die suspendierten Beamten den Drohbrief abschickten oder die Adresse der Anwältin an Dritte weitergaben, wird untersucht. Yildiz hat im NSU-Prozess die Familie eines Opfers vertreten. Der Drohbrief an sie soll mit "NSU 2.0" unterschrieben worden sein.

Am Montag berichtete Spiegel Online von einer weiteren Drohung via E-Mail, die offenbar mit "NSU 2.0" unterzeichnet worden war : Erhalten hat sie demnach der Kölner Anwalt Mustafa Kaplan. Er erstattete Anzeige gegen Unbekannt. Auch Kaplan ist türkischstämmig und hat als Anwalt für NSU-Opfer gearbeitet. Er vertrat den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan im Rechtsstreit gegen den Satiriker Jan Böhmermann.

Opposition will Antworten von Innenminister

Auch die Drohbriefe will die Opposition im Innenausschuss am Mittwoch zum Thema machen. Man werde "alles auf den Tisch" bringen, sagte Fraktionschefin Janine Wissler. In ihrem Antrag stellt die Fraktion an die Landesregierung elf Fragen zu den Ermittlungen.

Beuth hatte am Dienstag "lückenlose Aufklärung" bei den Ermittlungen zu rechtsextremistischen Verdachtsfällen bei der Polizei versprochen. "Sollten sich die Vorwürfe bestätigen, werden mit aller Härte Konsequenzen gezogen", kündigte er an. Die Ermittlungen liefen "mit Hochdruck".

Sendung: hr-iNFO, 19.12.2018, 9 Uhr