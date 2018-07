Wie kann man Judenfeindlichkeit und Vorurteilen entgegenwirken? Ein hessischer Antisemitismus-Beauftragter soll dazu Ideen und Konzepte entwickeln. Die Wahl fiel auf Frankfurts ehemaligen Kulturdezernenten Felix Semmelroth.

Seit dem 1. Mai gibt es mit Felix Klein im Bundesinnenministerium einen Antisemitismus-Beauftragten . Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) hatte da schon die Absicht erklärt, diesen Posten auch in Hessen einzuführen. Nach Gesprächen mit den jüdischen Gemeinden ist nun die Entscheidung gefallen: Der ehemalige Kulturdezernent der Stadt Frankfurt, Felix Semmelroth (CDU), wird ab Mitte August Antisemitismus-Beauftragter der Landesregierung.

Man habe mit Semmelroth eine "allseits respektierte und erfahrene Persönlichkeit gewonnen", teilte Bouffier am Dienstag bei Bekanntgabe mit. "Er ist seit Jahren vertraut mit den Strukturen und Repräsentanten des jüdischen Lebens in Hessen und darüber hinaus ein unabhängiger Intellektueller, der gesellschaftlich und politisch wirken kann."

Bouffier: "Klares Zeichen gegen Judenhass"

Der 68-Jährige solle Konzepte entwerfen, um dem Judenhass und Vorurteilen entgegenzuwirken. Die Landesregierung will mit der Ernennung eines Antisemitismus-Beauftragten nach eigenen Angaben auch ein klares Zeichen setzen. "Für Hass und Judenfeindlichkeit darf in Hessen und in Deutschland kein Platz sein, egal ob von rechts, von links oder von Zuwanderern", betonte Bouffier und verwies auf jüngste Vorfälle.

In Offenbach war der Rabbiner Mendel Gurewitz vor zwei Wochen auf offener Straße beschimpft worden. Die Polizei ermittelt gegen zwei 20-Jährige, die Gurewitz vor Jahren schon einmal beschimpft haben sollen.

Semmelroth war in Frankfurt von 1999 bis 2006 Büroleiter der damaligen Oberbürgermeisterin Petra Roth und danach bis 2016 zehn Jahre lang Kulturdezernent. Mitte August soll Semmelroth offiziell in der hessischen Staatskanzlei in seiner neuen Funktion vorgestellt werden.

Sendung: hr-iNFO, 24.07.2018, 13 Uhr