Sicherheitstag gegen Straftaten in Hessen

Beim sechsten Sicherheitstag der Bundesländer zur Bekämpfung von Straftaten im öffentlichen Raum sollten sich am Mittwoch mehr als 600 Polizisten alleine in Hessen beteiligen.

Sie sollten nach Angaben des Innenministeriums etwa an Bahnhöfen, Autobahnen so- wie an Orten mit Kriminalitätsbelastung im Einsatz sein.