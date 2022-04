So liefen die Stichwahlen in Groß-Umstadt, Hessisch Lichtenau und Roßdorf

Bürgermeisterwahlen am Sonntag

Die Wahlberechtigten in Groß-Umstadt, Hessisch Lichtenau und Roßdorf waren am Sonntag zur Stichwahl um das Amt des Rathauschefs aufgerufen.

In drei hessischen Gemeinden waren die Bürgerinnen und Bürger am Sonntag zu Stichwahlen für das Amt des Bürgermeisters aufgerufen.

Kirch gewinnt in Groß-Umstadt

Bei der Stichwahl in Groß-Umstadt (Darmstadt-Dieburg) machte CDU-Politiker René Kirch, der als unabhängiger Kandidat antrat, das Rennen gegen Herausforderer Matthias Kreh (SPD). Auf Kirch entfielen am Sonntag 65,1 Prozent der Stimmen, Kreh holte 34,9 Prozent. Zur Stichwahl waren laut Wahlleitung rund 17.100 Menschen aufgerufen. Die Wahlbeteiligung lag bei 52,5 Prozent.

Der neu gewählte Bürgermeister tritt die Nachfolge des bisherigen Rathaus-Chefs Joachim Ruppert (SPD) an, der Ende November überraschend gestorben war. Ruppert hatte seit 2006 an der Spitze der südhessischen Gemeinde gestanden.

Politikneuling sticht "alten Hasen" aus

In Hessisch Lichtenau (Werra-Meißner) gewann Dirk Oetzel (SPD) die Stichwahl gegen den bisherigen Amtsinhaber Michael Heußner (unabhängig). Oetzel erhielt am Sonntag 53,9 Prozent der Stimmen, Heußner kam auf 46,1 Prozent. Wahlberechtigt waren 9.937 Bürgerinnen und Bürger. Die Wahlbeteiligung lag bei 46,4 Prozent.

Oetzel engagiert sich seit vielen Jahren in der Feuerwehr, in der Politik gilt er als Neuling. Der bisherige Bürgermeister Heußner trat bei dieser Wahl als unabhängiger Kandidat an, zuvor war er CDU-Mann. Er ist seit 40 Jahren politisch engagiert.

Zimmermann neuer Bürgermeister in Roßdorf

Bei der Stichwahl in Roßdorf (Darmstadt-Dieburg) standen Norman Zimmermann (unabhängig) und Astrid Kaufmann (Grüne) zur Wahl. Zimmermann machte das Rennen, auf ihn entfielen am Sonntag 65,7 Prozent, Kaufmann holte 34,4 Prozent. Wahlberechtigt waren 9.857 Menschen. Die Wahlbeteiligung lag bei 51,0 Prozent.

Bislang wurde der Rathaus-Chef in Roßdorf immer von den Sozialdemokraten gestellt. Die bisherige Bürgermeisterin Christel Sprößler (SPD) hatte sich aber nicht erneut zur Wahl gestellt. Sie ist als Sozialdezernentin ins Landratsamt des Kreises Darmstadt-Dieburg gewechselt.