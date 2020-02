Loca-tag 'teaser_more_audio_sr' not found

So wenige Verbrechen wie zuletzt vor 40 Jahren

Innenminister Beuth feiert sie als "beste Kriminalstatistik in der Geschichte unseres Landes". Die Polizei verzeichnete im vergangenen Jahr so wenige Verbrechen wie seit langem nicht mehr.

Die Zahl der Straftaten in Hessen ist erneut gesunken. Sie ging im vergangenen Jahr um zwei Prozent auf rund 364.000 zurück. Damit hat sie den niedrigsten Wert seit 40 Jahren erreicht. Das zeigt die neue polizeiliche Kriminalstatistik, die am Montag in Wiesbaden vorgestellt wurde.

Rund 65 Prozent der Straftaten wurden demnach aufgeklärt. Das ist Rekord seit der Einführung der Statistik im Jahr 1971. Innenminister Peter Beuth (CDU) sprach von der "besten Kriminalstatistik in der Geschichte unseres Landes".

Weniger Einbrüche, mehr politisch motivierte Kriminalität

Die Zahl der Wohnungseinbrüche, Raube und Diebstähle sank. Straftaten, bei der mindestens ein Zuwanderer als Tatverdächtiger ermittelt wurde, reduzierte sich um 12,5 Prozent.

Allerdings hat die Kriminalität mit politisch motiviertem Hintergrund zugenommen - am stärksten die von rechts. Die Polizei zählte hier über 900 Straftaten, die meisten von ihnen Propagandadelikte, zum Beispiel das Tragen von verfassungsfeindlichen Kennzeichen wie Hakenkreuzen.

Auch die Zahl der Gewalttaten gegen Einsatzkräfte hat im vergangenen Jahr zugenommen: auf mehr als 4.000 Fälle.

Sendung: hr1, 17.02.2020, 13 Uhr