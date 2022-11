Nach der angekündigten Schließung einer Geburtsklinik in Dillenburg sieht die Linke im Landtag die Versorgungssicherheit in der Region gefährdet.

Man habe große Zweifel, dass alles unternommen wurde, die Station zu retten, sagte die Abgeordnete Heimer am Dienstag. Auch das Land habe keine Initiative zur Unterstützung erkennen lassen. Das Sozialministerium teilte mit, man arbeite daran, die Auswirkungen so gering we möglich zu halten. Die Lahn-Dill-Kliniken wollen die Geburtsstation nach dem Verlust dreier Belegärzte zum Jahresende schließen.