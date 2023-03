Stichwahl in Sicht Spannendes Rennen bei OB-Wahl in Darmstadt

Bei der Oberbürgermeisterwahl in Darmstadt zeichnet sich eine Stichwahl ab. Nach Auszählung der Hälfte der Wahlbezirke liegen zwei Kandidaten Kopf an Kopf vorn. Auch zwei weitere Bewerber können sich Hoffnung auf den zweiten Wahlgang machen.

Es ist ein spannendes Rennen, das sich die Kandidatinnen und Kandidaten der Darmstädter Oberbürgermeisterwahl liefern, allen voran Michael Kolmer (Grüne) und Hanno Benz (SPD). Während die Bezirke nach und nach ausgezählt wurden, hatte mal einer die Nase knapp vorn, mal der andere.

Nach Auszählung von 77 Stimmbezirken, also exakt der Hälfte der 154 Stimmbezirke in Darmstadt, war es Kolmer, der mit 22,8 Prozent Stimmenanteil vorne lag. Knapp dahinter folgte Benz mit 22,0 Prozent. Aber auch Kerstin Lau (Uffbasse) mit 18,8 Prozent und Paul Georg Wandrey (CDU) mit 17,6 Prozent mussten ihre Hoffnungen auf einen Platz in der Stichwahl zu diesem Zeitpunkt noch nicht begraben.

Abgeschlagen dagegen die übrigen Bewerber. Holger Klötzner (Volt) kam auf 8,5 Prozent, der Rest lag jeweils unter vier Prozent. Auffallend war, dass Kolmer und Lau vor allem die Innenstadtbezirke für sich gewinnen konnten, während Benz und Wandrey in den Außenbezirken punkten konnten.

Die Stadt schätzt nach Worten eines Sprechers, dass bis 21 Uhr ein Ergebnis vorliegen könnte. Hat dann keiner der Bewerberinnen und Bewerber die absolute Mehrheit von mehr als 50 Prozent erreicht, wonach es aussieht, kommt es am 2. April zur Stichwahl. In die gehen dann die beiden Kandidierenden mit den meisten Stimmen.

Die Namen von zehn Kandidatinnen und Kandidaten standen auf dem Wahlzettel. Der amtierende Oberbürgermeisters Jochen Partsch (Grüne) war nicht dabei. Er hatte im vergangenen Jahr verkündet, dass er aus privaten Gründen für eine weitere Amtszeit nicht antreten werde.

Das bewegt Darmstadt

Die in Darmstadt viel diskutierten Themen liegen nahe bei denen anderer Kommunen. Ein großes Thema ist die Mobilität. Welche Verkehrskonzepte schonen das Klima und machen das Leben in der Stadt lebenswert? Außerdem geht es um Digitalisierung, Bürgerbeteiligung und die Schaffung bezahlbaren Wohnraums.

Ein weiteres Thema, das die Darmstädter sehr beschäftigt, sind die Zustände in der Ausländerbehörde. Hierzu gibt es immer wieder viele Beschwerden über chaotische Verhältnisse. Partsch erklärte die Frage zeitweise zur Chefsache. Spürbare Verbesserungen aber lassen auf sich warten.

Vor Partsch eine lange Reihe von SPD-Oberbürgermeistern

Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs stellte die SPD viele Jahre durchgehend den Oberbürgermeister in der Wissenschaftsstadt. Dann kam Partsch. 2011 setzte er sich in der Stichwahl gegen den damaligen Amtsinhaber Walter Hoffmann (SPD) durch und wurde erster grüner OB einer hessischen Großstadt.

Bei seiner Wiederwahl vor sechs Jahren gelang es Partsch gleich im ersten Durchgang, sich die zweite Amtszeit zu sichern. Die Stichwahl konnte er dabei aber nur knapp vermeiden. Mit 50,4 Prozent erreichte er gerade so die notwendige absolute Mehrheit. SPD-Mann Michael Siebel landete mit 16,7 Prozent auf Platz zwei vor Kerstin Lau (Uffbasse) mit 12,4 Prozent.

Zwei Bürgermeisterwahlen

Neben der Oberbürgermeisterwahl in Darmstadt finden am Sonntag zwei Bürgermeisterwahlen in Hessen statt. In Weißenborn im Werra-Meißner-Kreis will sich der parteilose Bürgermeister Thomas Mäurer im Amt bestätigen lassen. Er ist seit zwölf Jahren Rathauschef in der kleinen Gemeinde mit knapp 1.000 Einwohnern und tritt als einziger Kandidat an.

In Nauheim im Kreis Groß-Gerau findet die Stichwahl zwischen dem unabhängigen Roland Kappes und der SPD-Politikerin Rosalia Radosti statt. Radosti erzielte beim ersten Wahlgang am 26. Februar exakt das gleiche Ergebnis wie der CDU-Kandidat Max Hochstätter und wurde in die Stichwahl gelost.