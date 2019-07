Michael Roth will die SPD im Duo aus der Krise führen.

Michael Roth will die SPD im Duo aus der Krise führen. Bild © picture-alliance/dpa

Der osthessische SPD-Bundestagsabgeordnete Michael Roth ist nun auch offiziell im Rennen um den SPD-Bundesvorsitz. Der Parteibezirk Hessen-Nord nominierte ihn gemeinsam mit der Nordrhein-Westfälin Christina Kampmann.

Audiobeitrag Audio Audio Loca-tag 'teaser_more_audio_sr' not found Michael Roth peilt den SPD-Vorsitz im Doppelpack an [Audioseite] Ende des Audiobeitrags

Der SPD-Bezirk Hessen-Nord hat Europa-Staatsminister Michael Roth und die ehemalige nordrhein-westfälische Familienministerin Christina Kampmann als Kandidaten für den gemeinsamen Vorsitz der Bundes-SPD nominiert.

Roth bringe sowohl die notwendige Erfahrung wie auch frische Ideen mit, die der SPD und ihren Mitgliedern neues Selbstbewusstsein geben könnten, sagte der Bezirksvorsitzende Timon Gremmels am Montag nach der Entscheidung in Kassel. Man freue sich, dass sich Roth in einer Doppelspitze mit Kampmann den mehr als 400.000 SPD-Mitgliedern zur Wahl stellen werde.

Roth und Kampmann hatten ihr Interesse am Parteivorsitz vergangene Woche bekanntgegeben. Man wolle dafür arbeiten, dass die SPD "als spannender Ort großer Debatten und Visionen wahrgenommen" werde, sagte der Hesse.

Kandidaten haben bis September Zeit

Bewerber müssen von mindestens fünf Unterbezirken, einem Bezirk oder einem Landesverband nominiert werden. Das können der aus Heringen (Hersfeld-Rotenburg) stammende Roth und Kampmann nun nachweisen. "Damit sind beide als erste offizielle Kandidaten um die Doppelspitze der Bundes-SPD im Rennen", erklärte Gremmels.

Ein Wahlvorstand werde alle Nominierungen prüfen und am 1. September die Kandidaten bekanntgeben. Bis dahin haben weitere Bewerber Zeit, ihren Hut in den Ring zu werfen. Zur Bewerbung aufgerufen sind Kandidaten, die als Doppelspitze antreten, Einzelbewerbungen sind aber auch möglich. Ein Mitgliederentscheid befindet im Oktober über die beiden endgültigen Kandidaten, die bei einem Bundesparteitag im Dezember bestätigt werden sollen.

Roth seit über 20 Jahren im Bundestag

Der 48 Jahre alte Roth sitzt seit 1998 im Bundestag und ist seit 2013 Staatsminister für Europa im Auswärtigen Amt. Sein Wahlkreis umfasst die nord- und osthessischen Landkreise Hersfeld-Rotenburg und Werra-Meißner. Kampmann (38) war von 2015 bis 2017 Familienministerin in NRW.

Seit dem Rücktritt von Andrea Nahles wird der SPD-Bundesvorsitz kommissarisch von dem Trio Malu Dreyer (Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz), Manuela Schwesig (Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern) und Thorsten Schäfer-Gümbel (SPD-Hessen-Vorsitzender) geführt. Alle drei schlossen eine Bewerbung um den Parteivorsitz aus.