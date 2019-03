Ende der Ära "TSG" bei der hessischen SPD: Fünf Monate nach der Niederlage bei der Landtagswahl kündigt ihr Chef Thorsten Schäfer-Gümbel seinen Abschied aus der Politik an. Bis Herbst muss seine Partei die Nachfolge klären.

Videobeitrag Hinweis: Keine Videowiedergabe möglich. Bitte aktivieren Sie Javascript oder deaktivieren Sie Tools, die die Scriptausführung im Browser unterbinden. Ihr Browser unterstützt keine Videos im MP4/H.264-Format. Video zum Video Thorsten Schäfer-Gümbel (SPD) verabschiedet sich aus der Politik [Videoseite] Ende des Videobeitrags

SPD-Landeschef Thorsten Schäfer-Gümbel zieht sich aus der Politik zurück. Der 49-Jährige unterrichtete nach Informationen des hr am Mittag in Wiesbaden den Vorstand der Landtagsfraktion darüber, dass er im Laufe des Jahres alle politischen Funktionen und Posten niederlegen will.

Weitere Informationen PK von Schäfer-Gümbel im Livestream Die Pressekonferenz von Thorsten Schäfer-Gümbel zu seinem politischen Rückzug übertragen wir auf hessenschau.de live ab 15.30 Uhr. Ende der weiteren Informationen

Im Herbst wird er demnach sein Landtagsmandat und damit auch den Fraktionsvorsitz aufgeben. Beim Landesparteitag am 2. November in Baunatal (Kassel) tritt Schäfer-Gümbel nach zehn Jahren auch nicht mehr für das Amt des Parteichefs an. Auch als stellvertretender Bundesvorsitzender der Sozialdemokraten hört er beim Parteitag im Dezember auf.

Der Gießener soll zum 1. Oktober Vorstandsmitglied und Arbeitsdirektor der Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) in Eschborn (Main-Taunus) werden. Dort wäre er für rund 20.000 Beschäftigte weltweit verantwortlich.

Konsequenz aus Wahlniederlage

Schäfer-Gümbel, von vielen nach seinen Initialen TSG genannt, zieht mit dem Rückzug die Konsequenz aus der Niederlage bei der Landtagswahl im vergangenen Oktober. Er war bereits zum dritten Mal erfolglos als Spitzenkandidat der SPD angetreten. Seine Partei musste Verluste von fast elf Prozentpunkten und das schlechteste Ergebnis der Nachkriegszeit hinnehmen.

Die SPD wurde hinter CDU und Grünen mit 19,8 Prozent nur noch drittstärkste Kraft und blieb in der Opposition. Der Rückstand auf die Grünen war hauchdünn, es ging um 66 Stimmen. Wären die Sozialdemokraten auf Platz zwei gelandet, wäre ein Ampel-Bündnis mit Grünen und FDP unter der Führung Schäfer-Gümbels zumindest denkbar gewesen. So blieb es dabei, dass die Christdemokraten seit 20 Jahren den Regierungschef in der einstigen SPD-Hochburg Hessen stellen.

Wer wird Nachfolger?

Schäfer-Gümbel will sich am Nachmittag in Wiesbaden auf einer Pressekonferenz zu seinem Rückzug äußern. Die innerparteiliche Diskussion um seine Nachfolge läuft, wenn auch verhalten, schon länger. Denn es war nicht vorstellbar, dass der 49-Jährige ein viertes Mal antritt, um Ministerpräsident zu werden. Gehandelt wird für beide zu besetzende Posten - Landes- und Fraktionsvorsitz - vor allem Nancy Faeser, stellvertretende Vorsitzende der Landtagsfraktion und Generalsekretärin der Hessen-SPD.

Faeser gilt auch als Favoritin Schäfer-Gümbels. Ihr Name fällt allerdings auch als mögliche Nachfolgerin von Bundesjustizministerin Katarina Barley, die SPD-Spitzenkandidatin für die Wahl zum Europaparlament Ende Mai ist. In einem Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung hat der Bundestagsabgeordnete Timon Gremmels aus Kassel gerade einen anderen ins Spiel gebracht: Michael Roth aus Heringen (Herseld-Rotenburg), Bundestagsabgeordneter und Staatsminister im Auswärtigen Amt.

Zerrissene Partei befriedet

Thorsten Schäfer-Gümbel ist seit 2003 Landtagsabgeordneter, seit 2009 Landesvorsitzender und Chef der Landtagsfraktion. Es gelang ihm damals, die zerrissene hessische SPD zu befrieden: Seine Vorgängerin Andrea Ypsilanti hatte 2008 entgegen ihres Wahlversprechens versucht, eine von der Linkspartei geduldete rot-grüne Minderheitsregierung zu bilden. Sie war am Widerstand mehrerer SPD-Abgeordneter gescheitert.

Die Gräben zwischen linken und traditionellen Sozialdemokraten überbrückte er. 2013 wurde er nach einem Achtungserfolg bei der Landtagswahl mit 30,7 Prozent stellvertretender SPD-Bundesvorsitzender. Im SPD-Bundesvorstand ist er zuständig für Steuern, Finanzen und Wirtschaftspolitik.