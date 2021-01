Die Kandidaten der Oberbürgermeisterwahl in Fulda: Amtsinhaber Heiko Wingenfeld (links) von der CDU will das Stadtschloss verteidigen. Er wird herausgefordert von SPD-Mann Jonathan Wulff als einzigem Gegenkandidaten.

Die Kandidaten der Oberbürgermeisterwahl in Fulda: Amtsinhaber Heiko Wingenfeld (links) von der CDU will das Stadtschloss verteidigen. Er wird herausgefordert von SPD-Mann Jonathan Wulff als einzigem Gegenkandidaten. Bild © osthessen-news.de (Collage: Hendrik Urbin)

In der CDU-Hochburg Fulda haben Herausforderer bei Direktwahlen meist wenig zu melden. Jonathan Wulff vesucht es dennoch. Der SPD-Mann hat sich als einziger Gegenkandidat für die OB-Wahl positioniert. Dem hr sagt er, womit er bei den Wählern punkten möchte.

Für die Oberbürgermeisterwahl Mitte März in Fulda hat sich nur ein Gegenkandidat gemeldet. Einziger Herausforderer des erneut antretenden Amtsinhabers Heiko Wingenfeld (CDU) ist Jonathan Wulff. Der 45-Jährige ist Fraktionschef der SPD im Stadtparlament.

Nur der Jurist warf bis zum Fristablauf am Montagabend seinen Hut in den Ring und will sich gegen den Verwaltungschef in dem rund 68.000 Einwohner zählenden Oberzentrum versuchen.

Wulff sagte dem hr: "Ich nehme es als vertrauensvolles Zeichen der Oppositionsparteien, dass sie es nicht für nötig erachten, einen weiteren Kandidaten zu nominieren." Seine Chancen auf mehr Stimmen stiegen damit auf jeden Fall.

Wulff hofft: CDU-Hochburg soll wackeln

"Grundsätzlich", sagte Wulff, "ist es immer schwer, gegen Amtsinhaber anzutreten." Aber in der heutigen Zeit wackelten auch mal vermeintliche Hochburgen. Fulda gilt als konservatives Pflaster, auf dem die CDU seit Jahrzehnten das Sagen hat. Das erfuhr Wulff im Jahr 2011 aus erster Hand, als er Amtsinhaber Bernd Woide (CDU) bei der Landratswahl mit nur 20 Prozent der Stimmen deutlich unterlag.

OB Wingenfeld - seit August 2015 skandalfrei im Amt - bedauert, dass es beim Zweikampf um den Chefsessel im Stadtschloss bleibt: "Grundsätzlich ist es immer gut, wenn eine demokratische Wahl auch 'Auswahl' bedeutet, das heißt, wenn die Bürgerinnen und Bürger nicht nur mit Ja oder Nein stimmen können, sondern zwischen unterschiedlichen Kandidaten und Programmen auswählen können."

Wohnungsbau als Wahlkampf-Thema

Herausforderer Wulff will im OB-Wahlkampf deutlich machen, dass er "einige Dinge besser machen kann, als der Amtsinhaber". Er will den Wohnungsbau stärken, für mehr bezahlbaren Wohnraum sorgen. Das sei sein Top-Thema. Zudem will er das Innenstadt-Leben beflügeln und Bus- und Radverkehr ausbauen.

Wegen der Corona-Pandemie steht Wulff ein vor allem digital geführter Wahlkampf bevor: "Ich möchte über soziale Medien wie Instagram und Facebook mit möglichst vielen Menschen in Kontakt kommen."

OB Wingenfeld, ebenfalls Jurist, freut sich auf das kommunale Politiker-Duell: "Persönlich schätze ich Jonathan Wulff und freue mich auf einen fairen und niveauvollen Wahlkampf." Die Wahl findet am 14. März parallel zur Kommunalwahl statt.