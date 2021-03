Das Rahaus in Wiesbaden

Das Rahaus in Wiesbaden Bild © Pixabay (Marcus Surges)

Kopf-an-Kopf-Rennen in der Landeshauptstadt

Überraschung in der Landeshauptstadt: Die SPD hat in Wiesbaden ihre Stellung als stärkste Kraft verloren. Laut Trendergebnis liegen CDU und Grüne dicht an dicht vorn.

Kalte Dusche für die SPD in Wiesbaden. Die Sozialdemokraten mussten bei der Komunalwahl am Sonntag die Führugn wieder abgeben. Mit xx,x Prozent verlor die Partei von Oberbürgermeister Gert-Uwe Mende x,x Prozentpunkte und ist nur noch drittstärkste Kraft. Wahlsieger wurde dem Trendergebnis zufolge die CDU knapp mit xx,x Prozent (+ x,x) vor den Grünen, die auf xx,x Prozent kamen (+ x,x).

Dabei hatte es eine Zeitlang sogar so ausgesehen, als sollten die Grünen überraschend das Rennen machen. Während der Auszählung lagen sie eine ganze Weile vorne, im Laufe des Abends konnte die CDU aber aufholen und die Ökopartei noch überholen. Nichtsdestotrotz sind die Zahlen mit Vorsicht zu genießen. Das Trebndergebnis beinhaltet nur ide Listenkreuze und nicht die kumulierten und panschierten Stimmen.

In Wiesbaden regiert bislang eine Kooperation aus SPD, CDU und Grünen.

Vorbericht Wiesbaden