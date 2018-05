Der SPD-Politiker Manfred Schaub ist tot. Der Bürgermeister von Baunatal und Vize-Landesvorsitzende seiner Partei starb am Sonntag im Alter von 60 Jahren.

Der Bürgermeister von Baunatal (Kassel) und stellvertretende SPD-Landesvorsitzende Manfred Schaub ist tot. Schaub starb am Sonntag im Alter von 60 Jahren, wie seine Partei dem hr bestätigte. Zuvor hatten bereits das lokale Online-Portal lokalo24 sowie die Zeitung HNA über den Tod berichtet.

Wie der hr aus Parteikreisen erfuhr, erlag Schaub am Sonntagmorgen einem Herzinfarkt. Näheres will die Hessen-SPD am Montag mitteilen.

Seit 2005 Bürgermeister

Schaub zählte zu den bekanntesten Lokalpolitikern in Hessen. Seit 2005 war er Bürgermeister in seiner Heimatstadt Baunatal, wo er aufgewachsen war.

Bekannt war Schaub über Baunatal hinaus auch wegen seines landespolitischen Engagements: Seit 2001 war er Vorsitzender des SPD-Bezirks Hessen-Nord und bis zu seinem Tod einer von drei stellvertretenden Landesvorsitzenden seiner Partei. In der Bundes-SPD war er sportpolitischer Sprecher. Schaub besaß eine Fußballtrainer-A-Lizenz.

Vor seinem Amt als Bürgermeister war Schaub zwischen 1995 und 2005 Abgeordneter des hessischen Landtags. Seine berufliche Karriere startete er mit einer Beamtenausbildung in der Stadtverwaltung Baunatal. Dort arbeitete er bis 1991 und wechselte dann als Referent ins hessische Innenministerium, wo er bis zu seinem Einzug in den Landtag arbeitete.

"Ruhe in Frieden, Manni"

Weggefährten und Politiker reagierten am Sonntag mit Trauer auf die Todesnachricht. Bundessozialminister Hubertus Heil (SPD) nannte Schaubs Tod auf Twitter "unfassbar". Er trauere um einen ausgezeichneten nordhessischen Sozialdemokraten und einen wunderbaren Menschen.

Der Landesvorsitzende der Grünen, Kai Klose, schrieb auf Twitter: "Ruhe in Frieden, Manni. Wenn jemand 'aufrechter Sozialdemokrat' sagte, kamst stets Du mir in den Sinn."

Der langjährige, ehemalige Sprecher der Hessen-SPD, Frank Steibli, twitterte: "Welch ein Verlust. Du wirst uns sehr fehlen, Deine Lebensfreude, Dein unverzagter Optimismus, Deine zupackende Art." Der Sprecher der Hessen-CDU, Christoph Weirich, schrieb: "Ich habe ihn sehr geschätzt. Er wird uns fehlen."