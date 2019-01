In Erklärungsnöten: Wiesbadens OB Sven Gerich (SPD)

Für den Wiesbadener Oberbürgermeister Sven Gerich (SPD) wird es immer enger. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen ihn wegen des Anfangsverdachts der Bestechung. Es geht um eine Reise, die der CDU-Mann Ralph Schüler ihm größtenteils bezahlt haben will.

Die Wiesbadener Staatsanwaltschaft hat nach hr-Informationen Ermittlungen gegen den Wiesbadener Oberbürgermeister Sven Gerich (SPD) aufgenommen. Zugleich ermittelt sie auch gegen den bis vor kurzem mit Gerich befreundeten Wiesbadener CDU-Politiker Ralph Schüler. Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft sagte, es bestehe ein Anfangsverdacht wegen Bestechung.

Zahlte Schüler den Großteil der gemeinsamen Reise?

Gerich hatte 2014 gemeinsam mit Schüler und den jeweiligen Ehepartnern eine Reise nach Spanien unternommen. Kurz darauf machte Gerich seinen damaligen Freund zum Geschäftsführer einer städtischen Holding.

Doch die Freundschaft zerbrach. Schüler erstattete Selbstanzeige bei der Staatsanwaltschaft. Darin heißt es, er habe einen Großteil der Reisekosten gezahlt. Im Raum steht nun der Verdacht, dass sich Gerich bei seiner Entscheidung zugunsten Schülers vom angeblichen Großmut seines Reisepartners hat beeinflussen lassen.

Reisekosten angeblich in Umschlag oder Hülle ausgeglichen

Im Revisionsausschuss der Stadt bestritt Gerich am Donnerstag die Darstellung Schülers. Er, Gerich, habe anhand der Quittungen den Mehrbetrag ausgeglichen und den Ausgleichsbetrag in einer Klarsichthülle oder einem Umschlag an Schüler weitergegeben. Ob Schüler ihm alle Quittungen vorgelegt habe, könne er nicht sagen.

Außerdem sei die Reise schon im Herbst 2013 geplant worden, so Gerich. Dass sie zeitnah zur Benennung Schülers als Geschäftsführer erfolgte, sei Zufall gewesen.

Gerich als OB-Kandidat noch tragbar?

Kommende Woche will eine Mitgliederversammlung der Wiesbadener SPD ihren Spitzenkandidaten für die Oberbürgermeisterwahl Ende Mai nominieren. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft kommen also zu einem für Gerich und seine Partei denkbar ungünstigen Zeitpunkt.

Zumal der OB auch wegen einer Reise zu einem befreundeten Münchner Gastronomen, die zunächst als Dienstreise abgerechnet wurde, sowie einer Essenseinladung in der Kritik steht. Der OB räumte vor dem Ausschuss ein, Fehler gemacht zu haben. "Das würde ich heute nicht mehr so machen", sagte er.

