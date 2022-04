Auf einer Krisensitzung will sich die Linke mit den Vorwürfen sexueller Übergriffe beim hessischen Landesverband beschäftigen. Die Wiesbadener Staatsanwaltschaft bestätigt unterdessen Ermittlungsverfahren gegen Vertreter der Partei - sie seien aber alle eingestellt worden.

Vor dem Hintergrund des Verdachts mehrerer sexueller Übergriffe bei der Linken in Hessen kommt der Bundesvorstand der Partei an diesem Mittwochabend zu einer Krisensitzung zusammen. Wie ein Parteisprecher am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur mitteilte, wollen alle 44 Vorstandsmitglieder in einer Schaltkonferenz über die weiteren Schritte im Umgang mit den Verdachtsfällen beraten. Zuvor hatten die Düsseldorfer Rheinische Post und der Bonner General-Anzeiger über die Einberufung der Sondersitzung berichtet.

Union greift Wissler an

Das Nachrichtenmagazin Der Spiegel hatte am vergangenen Freitag mutmaßliche Fälle sexualisierter Gewalt in der hessischen Linkspartei öffentlich gemacht. Es gebe Dokumente wie Chatverläufe, Fotos oder E-Mails sowie eidesstattliche Versicherungen von Betroffenen mit Hinweisen auf "mutmaßliche Grenzüberschreitungen, Machtmissbrauch und eine toxische Machokultur", berichtete das Magazin nach Gesprächen mit zehn Frauen und Männern.

Linksjugend-Bundessprecher Jakob Hammes hatte gegenüber hessenschau.de von "knapp unter zehn Tätern" bei den hessischen Linken gesprochen. Der geschäftsführende Landesvorstand der Linken teilte mit, man nehme die Vorwürfe sexualisierter Gewalt "sehr ernst". Die Partei habe Ende November Kenntnis davon erhalten und seitdem begonnen, sie "auf allen Ebenen aufzuarbeiten". Die angeschuldigten Mitarbeiter seien bis auf Weiteres freigestellt.

Auch die Bundesvorsitzende Janine Wissler war im Zuge der Berichterstattung unter Druck geraten. Eines der mutmaßlichen Opfer hatte Wissler beschuldigt, ihr nicht geholfen zu haben. Wissler wies dies zurück. Die stellvertretende Unions-Fraktionschefin Andrea Lindholz (CSU) sagte der "Bild"-Zeitung vom Dienstag, Wissler müsse sich fragen lassen, "ob sie alles zur Aufklärung getan hat und die richtigen Konsequenzen gezogen hat".

Staatsanwaltschaft: Drei Ermittlungsverfahren eingestellt

Die Staatsanwaltschaft Wiesbaden bestätigte mittlerweile drei Ermittlungsverfahren gegen Vertreter der Partei die Linke in den Jahren 2017 bis 2019. Das bestätigte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Dienstag gegenüber hessenschau.de.

In einem der Fälle ging es demnach um Körperverletzung, in einem weiteren um Körperverletzung und der Anfertigung kinderpornografischer Bilddateien. In einem dritten Fall wurde ein Verfahren wegen Beleidigung und Nötigung eingeleitet. Wie der Sprecher mitteilte, konnte in keinem der drei Fälle ein hinreichender Tatverdacht festgestellt werden. Die Verfahren seien deshalb "mehr als eindeutig" wieder eingestellt worden.

Alle drei bei der Staatsanwaltschaft Wiesbaden eröffneten Verfahren seien wieder eingestellt worden und stünden in keinem Bezug zur Partei. Es habe sich um persönliche Beziehungen gehandelt; ein Schema sei nicht zu erkennen gewesen. Derzeit gebe es keine neuen Anzeigen oder Verfahren.

Wiesbadener Koalitionsverhandlungen ausgesetzt

In einer gemeinsamen Erklärung forderten unterdessen am Dienstag Grüne, SPD und Volt in Wiesbaden eine vollständige Aufklärung der Vorwürfe gegen die Linke. Die vier Parteien befinden sich derzeit in Koaltionsverhandlungen im Wiesbadener Stadtparlament. Für deren Fortbestand sei entscheidend, wie die Linke sich verhalte, heißt es in der Stellungnahme.

Die für diese und nächste Woche geplanten Verhandlungstermine fänden nicht statt, um der Linkspartei "den Raum zu geben, deutlich zu machen, wie sie von ihrer Seite aus die Aufklärung lückenlos vorantreiben und die notwendigen Konsequenzen ziehen will".