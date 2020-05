Das Bild eines Aufzugs voller Politiker mitten in der Corona-Krise hatte für einen Riesenwirbel und mehrere Strafanzeigen gesorgt. Die Staatsanwaltschaft hat den Fall nun aber wieder abgegeben.

Die in die Kritik geratene Fahrt mehrerer Politiker in einem proppenvollen Aufzug in Gießen mitten in der Corona-Pandemie ist kein Fall für die Staatsanwaltschaft mehr. Es habe sich bei Vorermittlungen kein Anfangsverdacht einer strafbaren Handlung ergeben, berichtete ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Gießen.

"Zur Prüfung, ob eine Ordnungswidrigkeit nach dem Infektionsschutzgesetz vorliegt, wurde das Verfahren an den insoweit zuständigen Landkreis Gießen abgegeben", teilte der Sprecher weiter mit. Der Kreis nannte mit Verweis auf das laufende Verfahren keine Details zum Stand der Dinge.

Mehrere Anzeigen eingegangen

Mitte April hatte der Schnappschuss eines hessenschau.de-Reporters aus dem Uni-Klinikum in Gießen bundesweit für Wirbel gesorgt. Das Foto zeigte den hessischen Ministerpräsidenten Volker Bouffier, Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (beide CDU) und Hessens Sozialminister Kai Klose (Grüne) trotz der Corona-Abstandsregeln zusammen mit weiteren Personen eng beieinander stehend in einem Aufzug des Krankenhauses. Der Hashtag #Fahrstuhlgate auf Twitter war geboren. Als Reaktion auf das Foto gingen mehrere Anzeigen bei der Polizei ein.

Die Politiker hatten an dem Tag das Krankenhaus besucht und mit Mitarbeitern gesprochen. Später räumte unter anderem die Hessische Staatskanzlei auf Twitter ein: "Da muss man nicht groß drumherum reden: Das hätte nicht passieren dürfen. Auch wenn alle Mundschutz tragen... in diesem Aufzug stehen zu viele Menschen." Auch Bundesgesundheitsminister Spahn antwortete: "Ganz klar: das geht besser. Auch mit Mundschutz Abstand halten. Und das nächste Mal einfach die Treppe nehmen."