Stadt Hanau will Galeria-Immobilie kaufen

Kurzmeldung Stadt Hanau will Galeria-Immobilie kaufen

Hanaus Oberbürgermeister Kaminsky (SPD) hat die Absicht bekräftigt, die Immmobilie des insolventen Kaufhaus-Konzerns Galeria Karstadt Kaufhof zu kaufen.

Ziel sei es, das Haus nach dem Erwerb als Nutzer oder Mitinvestor zu entwickeln, teite Kaminsky am Freitag mit. Denkbar sei etwa eine Mischung aus Handel, Gastronomie, Gewerbe, Kultur und öffentlicher Nutzung. Man wolle einen langen Leerstand in bester Innenstadtlage vermeiden. Galeria Karstadt Kaufhof hatte Mitte März bekannt gegeben, sieben Standorte in Hessen schließen zu wollen.