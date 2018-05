In einem Facebook-Eintrag hat ein Stadtrat der SPD aus Bebra die Nationalspieler Özil und Gündogan beleidigt. Die CDU fordert seinen Rücktritt. Nun entschuldigte sich der Politiker, seinen Stuhl will er aber nicht räumen.

Auf Facebook hatte Bebras stellvertretender Bürgermeister Bernd Holzhauer (SPD) die deutschen Nationalspieler Mesut Özil und Ilkay Gündogan als "Ziegenficker" beleidigt und damit eine Welle der Empörung ausgelöst. Dafür hat sich der SPD-Politiker jetzt entschuldigt. "Ich bin weit über das Ziel hinausgeschossen", sagte Holzhauer am Donnerstag dem hr.

In dem Facebook-Beitrag zur kommenden Fußball-WM schrieb Holzhauer wörtlich: "das vorläufige deutsche Aufgebot zur WM - 25 Deutsche und zwei Ziegenficker". Darunter postete der Stadtrat ein Video-Beitrag zu dem vielkritisierten Treffen der Nationalspieler Özil und Gündogan mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan. Den Eintrag wurde mittlerweile gelöscht. Die HNA hat einen Screenshot veröffentlicht.

"Das war scheiße"

Er bedaure den Eintrag sehr, erklärte Holzhauer dem hr. "Ich hätte die Formulierung besser nicht benutzt", sagte Holzhauer, der für die SPD auch im Kreistag sitzt. Die Worte habe er im ersten Ärger über die Nominierung Özils und Gündogans in den vorläufigen WM-Kader gewählt. "Das war scheiße. Ich möchte mich bei allen entschuldigen, die sich beleidigt fühlen." Er betonte, nicht ausländerfeindlich zu sein.

SPD distanziert sich

Auch die hessische SPD entschuldigte sich bei Özil und Gündogan. "Was Bernd Holzhauer auf Facebook gepostet hat, ist absolut inakzeptabel und missachtet alle politischen, gesellschaftlichen und menschlichen Werte, für die unsere Partei steht", erklärte SPD-Generalsekretärin Nancy Faeser.

Trotz Entschuldigung bleibe ein Schaden. "Deshalb erwarte ich, dass die Verantwortungsträger der SPD in Bebra jetzt sehr kritisch und sehr schnell überprüfen, welche Konsequenzen aus dem Vorgang zu ziehen sind", so Faeser. Zu möglichen Konsequenzen wollte sich Gerhard Schneider-Rose, Vorsitzender der SPD-Fraktion in Bebra, laut osthessen-news.de nicht äußern, distanzierte sich aber "in aller Klarheit" von Holzhauers Aussagen.

CDU fordert Rücktritt, Holzhauer will bleiben

Die CDU Bebra forderte den "sofortigen Rücktritt" Holzhauers, wie in einer Mitteilung des CDU-Stadtverbandsvorsitzenden Friedhelm Claus vom Mittwoch zu lesen war. Die CDU sei "geschockt und beschämt", Bebra könne es nicht dulden, dass der Stellvertreter des Bürgermeisters "Menschen auf eine solche Art und Weise beleidigt".

Der CDU-Vorsitzende des Kreisverbands Hersfeld-Rotenburg, Timo Lübeck, sagte am Donnerstag: "Wer so menschenverachtend über deutsche Nationalspieler mit Migrationshintergrund redet, sollte überlegen, ob er in einem öffentlichen Amt tragbar ist." Holzhauer selbst sagte, er wolle nicht von seinem Ehrenamt zurücktreten, er werde sich bessern.

Auf seiner Facebook-Seite kommentiert Holzhauer regelmäßig Ereignisse aus Politik und Sport. Unter anderem nannte der bekennende BVB-Anhänger dort Nationalspieler Emre Can einen "Mann mit Charakter", weil dieser die Einladung Erdogans im Gegensatz zu Özil und Gündogan abgelehnt hatte.

Özil und Gündogan hatten dem türkischen Staatspräsidenten Erdogan in London Trikots ihrer Vereine FC Arsenal und Manchester City überreicht. Die von Erdogans Partei veröffentlichten Bilder hatten schnell ein harsches Echo ausgelöst. Auf dem Trikot, das Gündogan an Erdogan überreicht hatte, stand handschriftlich über der Signatur auf Türkisch: "Für meinen verehrten Präsidenten - hochachtungsvoll".