Der Hessische Städtetag fordert vom Bund und vom Land eine Finanzierungsgarantie für das 49-Euro-Deutschlandticket.

Es sei zudem wichtig, dass das Ticket mit besseren Angeboten bei öffentlichen Bussen und Bahnen verbunden werde, teilte der Verbandspräsident, Fuldas Oberbürgermeister Wingenfeld, am Freitag in Wiesbaden mit. Aus Sicht der Städte sei die Finanzierung in jeglicher Hinsicht bislang unzureichend geregelt. Die gedeckelten drei Milliarden Euro für das Ticket sowie die zugesagten Bundesmittel reichten nicht aus.