Mehr Corona-Infektionen, vor allem mehr Corona-Kranke auf Intensivstationen: Deshalb hat die Landesregierung neue Schutzmaßnahmen beschlossen. So reichen Antigentests für 3G ab Donnerstag nicht mehr.

Geimpft, genesen oder wenigstens getestet: Wer in Hessen ins Restaurant will, zu einer Messe oder ins Konzert, muss diese 3G-Regel erfüllen. Das wird in Hessen etwas strenger. Als getestet im Sinne der Regel gelten fortan ausschließlich diejenigen, die sich dem verlässlicheren und teureren PCR-Test unterzogen haben. Das haben Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) und Gesundheitsminister Kai Klose (Grüne) am Montagnachmittag in der Staatskanzlei in Wiesbaden bekannt gegeben.

Antigen-Schnelltests reichen also nicht mehr. Außerdem entschied das Corona-Kabinett: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die mit Kunden in Kontakt kommen, müssen zwingend zweimal pro Woche gestest werden. Auf Großveranstaltungen gilt laut Bouffier: Bei maximal zehn Prozent des Publikums reicht ein negativer Coronatest für den Einlass. Der große restliche Teil des Publikums muss geimpft oder genesen sein. Kinder und Jugendliche an Hessens Schulen soll auch künftig dreimal die Woche getestet werden - mindestens bis Ende Januar.

Die neuen Regeln gelten dem Ministerpräsidenten zufolge ab Donnerstag.

Kritische erste Stufe erreicht

Schärfere Regeln zur Eindämmung der Pandemie sind in einer ersten Stufe möglich, wenn in Hessen die Zahl der Intensivpatienten mit einer Coronainfektion bei 200 oder mehr liegt. Dann sind ungefähr zehn Prozent der Intensivbetten belegt. Diese kritische Marke war vergangenen Freitag überschritten worden. Sie lag nach Angaben des Sozialministeriums am Montag mit 196 Patienten nur leicht darunter.

Eine tägliche Testpflicht für ungeimpftes oder genesenes Pflegepersonal hatte die Landesregierung bereits vor einer Woche beschlossen. Sie gilt seit diesem Montag.

Werben für mehr Impfungen

Da auf Landesebene eine Impflicht nicht eingeführt werden könne, "müssen wir an anderer Stelle dafür sorgen, dass sich so wenige wie möglich anstecken", sagte Bouffier zur Begründung der Maßnahmen. Es sehe nicht danach aus, dass die Zahl der Intensivpatienten mit Corona in der kommenden Zeit sinken werde. Sie werde wohl eher steigen. Die nun beschlossenen Maßnahmen seien mit den Vertretern der Ärzteschaft und der Kommunen abgesprochen.

Wie der Regierungschef warb auch Sozialminister Klose für Impfungen. Es sei "höchste Zeit", dass sich auch die derzeit noch Ungeimpften "einen Ruck geben" und sich impfen ließen. Dass die Lage derzeit nicht noch schlimmer aussehe, sei den Geimpften zu verdanken.

Klose: Deutlich weniger Intensivbetten

"Die Kliniken stehen seit 21 Monaten unter Dauerlast. Das ist der permanente Ausnahmezustand", sagte der Grünen-Politiker. Erschwerdend komme hinzu, dass mangels Personal inzwischen weniger Intensivpatienten versorgt werden könnten, als zu Beginn der Corona-Pandemie. Die Zahl der Betten sank demnach um 20 Prozent.

Mediziner befürchten gleichzeitig deutschlandweit eine Verdoppelung der Zahl von Intensivpatienten mit Corona, wenn die Fälle der Neuinfektionen im derzeitigen Ausmaß weiter zunehmen. Die Inzidenz der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen lag am Montag in ganz Deutschland bei 201 – höher als je zuvor seit Beginn der Pandemie im Frühjahr des vorigen Jahres. In Hessen liegt diese Inzidenz noch niedriger, bei 149.

Dieser Artikel wird laufend aktualisiert.