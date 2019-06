Bundespräsident Steinmeier spricht in Kassel zu "100 Jahre Volksbund" Deutsche Kriegsgräberfürsorge.

Bundespräsident Steinmeier spricht in Kassel zu "100 Jahre Volksbund" Deutsche Kriegsgräberfürsorge. Bild © picture-alliance/dpa

Steinmeier ruft in Kassel zum Zusammenhalt gegen Rechts auf

Mord an Walter Lübcke

Bundespräsident Steinmeier hat sich in Kassel in das Kondolenzbuch für den ermordeten CDU-Politiker Lübcke eingetragen. Er warnte davor, die Gefahr durch den Rechtsextremismus noch einmal zu unterschätzen.

Angesichts des Mordfalls Lübcke hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (SPD) in Kassel zur Unterstützung von Politikern und anderen Repräsentanten der deutschen Demokratie aufgerufen.

"Es darf uns nicht ruhen lassen, dass wir Lübcke nicht schützen konnten"

"Eine Gefahr ist nicht nur der rechtsextreme Gewalttäter, der den Finger am Abzug hat, sondern eine Gefahr ist ein Klima oder sind Netzwerke, in denen sich Menschen zu solchen Taten legitimiert oder gar ermutigt fühlen", sagte Steinmeier am Sonntag bei einem Empfang zum 100. Jubiläum des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge. "Es muss uns beschämen und darf uns auch nicht ruhen lassen, dass wir Walter Lübcke nicht schützen konnten."

Das Wohnhaus von Walter Lübcke in Wolfhagen-Istha. Bild © picture-alliance/dpa

Steinmeier ist Schirmherr des Volksbundes. Der Kasseler Regierungspräsident Lübcke (CDU) wäre eigentlich auch bei dem Festakt des Volksbundes eingeladen gewesen. Er war am 2. Juni auf der Terrasse seines Hauses in Wolfhagen-Istha (Kassel) erschossen worden. Die Bundesanwaltschaft ermittelt wegen Mordverdachts gegen den 45 Jahre alten Stephan E. aus Kassel. Sie geht von einem rechtsextremen Hintergrund der Tat aus.

Steinmeier: Wenn Politiker bedroht werden, ist Demokratie in Gefahr

Die Bundesanwaltschaft ermittelt wegen Mordverdachts gegen Stephan E. Bild © hr

Bundespräsident Steinmeier trug sich am Sonntag in das Kondolenzbuch für Lübcke ein. Er sagte, dessen gewaltsamer Tod nähre den "furchtbaren Verdacht", dass es sich hier um einen politischen Mord handeln könnte, begangen von einem oder sogar mehreren Rechtsextremisten. "Wir dürfen die Gefahr eines Terrorismus von rechts niemals wieder unterschätzen, ganz gleich, wen er trifft."

Das Staatsoberhaupt traf auch die Witwe des ermordeten Kasseler Regierungspräsidenten. Steinmeier kam dazu in das Wohnhaus der Familie, um Frau Lübcke zu kondolieren und mit ihr zu reden. Das bestätigte eine Sprecherin des Präsidialamts der Deutschen Presse-Agentur im Anschluss an den 45-minütigen Besuch.

Friedensarbeit gewürdigt

Das Engagement des Volksbundes würdigte Steinmeier als Friedensarbeit. Der Beginn des Zeiten Weltkriegs vor 80 Jahren sei nicht zu trennen von der Zerstörung der Demokratie und dem Machtantritt Adolf Hitlers, sagte der Bundespräsident.

"Wenn heute die Repräsentanten unserer Demokratie, Bürgermeister und Kommunalpolitiker beschimpft, bedroht und tätlich angegriffen werden - dann ist unsere Demokratie in Gefahr. Wer Gewalt in die Politik trägt, der greift uns alle an - unsere Demokratie und unseren Rechtsstaat", mahnte er.

Demo gegen Rechts und Mahnwache für Lübcke

In Kassel demonstrierten rund 2.000 Menschen. Bild © hr

Am Samstag hatten in Kassel rund 2.000 Menschen gegen Rechtsextremismus demonstriert. Sie forderten unter anderem eine Auflösung der Neonazigruppe "Combat 18". Zu einer Mahnwache für Lübcke waren zuvor Hunderte nach Wolfhagen (Kassel) gekommen.

