Vollzähligkeit ist in Zukunft für Schwarz-Grün im Landtag Pflicht - mit wenigen Ausnahmen.

Bild © picture-alliance/dpa (Archiv)

Nur eine Stimme Mehrheit hat die Koalition von CDU und Grünen im neuen Landtag. Da sollte bei wichtigen Abstimmungen besser niemand fehlen. Aber was, wenn einer ihrer Abgeordneten beim besten Willen nicht kann?

"Disziplin“ nennt Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) als Zauberwort, wenn er nach der Verlässlichkeit der Ein-Stimmen-Mehrheit von Schwarz-Grün im neuen Landtag gefragt wird. Anwesenheitspflicht, Zeitmanagement und niemanden in den eigenen Reihen verärgern: Das ist mehr als die halbe Miete, aber nicht alles.

Krankheit oder ein nicht verschiebbarer Termin von Regierungschef Bouffier, der wie die meisten seiner Minister auch ein Abgeordnetenmandat hat: Es gibt trifftige, auch unvermeidliche Gründe für Fehlzeiten. Eine Lösung ist längst erfunden, das sogenannte Pairing. Vor der ersten Landtagssitzung am Freitag haben sich CDU und Grüne mit zwei der vier Oppositionsfraktionen weitgehend verständigt: mit SPD und FDP.

FDP: Respekt vor dem Wahlergebnis

Das aus England stammende und auch hierzulande längst gebräuchliche Pairing ist ein Fairness-Abkommen, das die zufällige Änderung knapper Mehrheitsverhältnisse ausschließen soll. Motto: Kann auf der Regierungsseite ein Politiker nicht abstimmen, macht zum Ausgleich auch auf der Oppositionsseite einer nicht mit.

Auch wenn bei der Landtagswahl letztlich nur knapp 1.000 Stimmen den Ausschlag für Schwarz-Grün gegeben hätten: "Wir respektieren das Wahlergebnis und wollen keine Zufallsmehrheiten", sagt FDP-Fraktionschef René Rock über seine Pairing-Zusage. Details seien noch zu klären. Bei wichtigen Terminen wie Ministerpräsidenten-Konferenzen oder bei schweren Erkrankungen werde man Abwesenheiten keinesfalls auf Kosten von Schwarz-Grün ausnutzen.

Keine Blanko-Garantie

Eine Garantie für alle Fälle erhalten CDU und Grüne aber nicht. Stillhalten ist laut SPD-Fraktionssprecher Christoph Gehring zum Beispiel nicht zu erwarten, "wenn ein Minister es wichtiger findet, irgendwo feierlich ein rotes Band durchzuschneiden". Der Druck zur Vollzähligkeit sei für Schwarz-Grün jetzt in jedem Fall hoch.

Darauf pocht auch die FDP. In der vergangenen Legislaturperiode sei es so ausgeufert, "dass oft gar kein Minister im Plenum saß", sagt Rock. Während der Medikamenten-Verbrauch auf Regierungsseite angesichts der dünnen Mehrheit steigen könnte, dürften also die Minister-Reisekosten sinken.

Die Linksfraktion lehnt eine Vereinbarung ganz ab. "Sie wollten mit dieser knappen Mehrheit regieren. Dann sollen sie selbst zusehen, dass sie die auch zusammenbekommen", sagt ihr Abgeordneter Ulrich Wilken. Persönlich könne er sich ein Entgegenkommen allenfalls vorstellen, wenn jemand "länger" schwer krank sei. Gebraucht wird die Linke fürs Pairing aber ebensowenig wie die AfD.

Preisverleihung reichte nicht

Erfahrungsgemäß gibt es immer wieder Streit darüber, wie viel Rücksichtnahme überhaupt geboten ist. In Nordrhein-Westfalen musste 2011 die parlamentarische Geschäftsführerin der SPD sogar mit Entschuldigung zurücktreten, nachdem ihre Fraktion die Pairing-Vereinbarung gebrochen hatte.

Auch in Hessen lief es nicht immer ganz reibungslos:

Der schwere Rallyeunfall eines FDP-Abgeordneten führte 1987 zu einer wochenlangen Eskalation beim Streit um die Abschaffung der Pflichtförderstufe an Schulen. Die CDU-FDP-Koalition hatte zwar ohne den Liberalen noch eine Stimme mehr, war nun aber alleine nicht beschlussfähig. Die rot-grüne Opposition verließ einfach den Saal und verhinderte so die Verabschiedung des Gesetzes.

Als die CDU von 2003 bis 2008 mit knapper Mehrheit allein regierte, beklagte sich die FDP: Nur sie habe, wie es sich gehört, ins Pairing eingewilligt. Alles ließen die Liberalen nicht durchgehen: Als etwa der damalige Ministerpräsident Roland Koch zur Verleihung des Hessischen Filmpreises wollte, sah die FDP darin keinen triftigen Grund zum Fehlen im Parlament.

Wird schon schief gehen

Abstimmungsniederlagen gab es für die Regierung damals trotz knapper Mehrheit auch mithilfe des Pairings nicht. Innenminister war der heutige Regierungschef Bouffier.

Auch deshalb gibt sich Schwarz-Grün gelassen. Man werde die Mehrheit schon durchgehend zustande bringen, heißt es etwa aus der CDU.