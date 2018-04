Frankfurt will erst einen Briefkasten (Fotomontage) in Berlin - und später einmal ein richtiges Büro.

Eine eigene Vertretung in Berlin, den hochdotierten Vertrauten als Hauptstadtbeauftragten: Das müsse sich eine Stadt wie Frankfurt schon leisten, meint der Oberbürgermeister. Koalitionäre ärgern sich, eine Ministerin spottet - und der Steuerzahlerbund wundert sich.

Der Streit um die Einrichtung eines Hauptstadtbüros der Stadt Frankfurt in Berlin weitet sich aus. Nun hat sich auch der Bund der Steuerzahler Hessen auf die Seite der Gegner von Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) gestellt.

"Wir sehen da keine Notwendigkeit und wissen nicht, warum Frankfurt das will", sagte Joachim Papendick, Landesvorsitzender des Steuerzahlerbunds, am Montag auf Anfrage zu hessenschau.de. Der Stadt sei deshalb ein "detaillierter Fragenkatalog" zugegangen. Es sei von Gesamtkosten in Höhe von jährlich 100.000 Euro für die Stadt auszugehen.

Angemessen oder überflüssig?

Feldmann hält das Büro "für eine angemessene Präsenz Frankfurts in der Bundeshauptstadt". Angesichts ihrer Größe und Bedeutung braucht die Stadt demnach eine Einrichtung zur Interessensvertretung und Kontaktpflege. Den Landesvorsitzenden des Steuerzahlerbundes überzeugt das nicht - im Gegenteil. "Diese Argumentation halten wir für absurd", sagte Papendick.

Seiner Meinung nach ist Frankfurts in der Hauptstadt ausreichend und gut repräsentiert. Neben dem Deutschen Städtetag, in dessen Präsidium Feldmann sitzt, geschehe dies in besonderem Maße durch die Landesvertretung in Berlin.

Gratis-Kaffee beim Postabholen

Aus dem gleichen Grund hatte sich am Wochenende Lucia Puttrich eingeschaltet, Hessens Ministerin für Bundesangelegenheiten. Über die Berlin-Vertretung, die keine andere Großstadt hat, spottete die CDU-Politikerin: "Der Frankfurter Oberbürgermeister zahlt 7.000 Euro für einen Briefkasten am Potsdamer Platz in Berlin. Den kann er billiger haben - die Hessische Landesvertretung liegt nur drei Minuten entfernt." Wenn Feldmanns Hauptstadtbeauftragter dort die Post abhole, könne er auch gleich einen Gratis-Kaffee haben.

Zum Berlin-Beauftragten hat Feldmann im Zuge einer Umstrukturierung im Römer und mit Wirkung zum 1. April seinen bisherigen Büroleiter Martin Wimmer gemacht. Die bundespolitischen Aufgaben der Stadt, das Beschaffen von Fördergeldern, die Intensivierung der Beziehungen zum Deutschen Städtetag – angesichts solcher Aufgaben komme auf ihn "brutal viel Arbeit“ zu, sagte Wimmer kurz nach Antritt des neuen Amtes in einem Interview mit dem Journal Frankfurt .

Koalitionsstreit schwelt weiter

Die Stadt veranschlagt die Jahreskosten auf 7.000 Euro - für die Postadresse am Potsdamer Platz. Eine zusätzliche Stelle werde ja nicht geschaffen. Der Steuerzahlerbund kann auch das nicht nachvollziehen und geht inklusive des Gehalts für den Beauftragten von 100.000 Euro aus.

Ob hier - wie Kritiker mutmaßen - ein Mitarbeiter Feldmanns versorgt werden solle, will der Landesvorsitzende Papendick nicht beurteilen. Aber wenn durch eine Umstrukturierung eine Person frei werde, "wird es in einer so großen Stadtverwaltung wie in Frankfurt gewiss eine angemessene Beschäftigung geben". Und wenn die Stelle in Frankfurt gar nicht gebraucht werde, könne die Stadt sie mittelfristig abbauen.

Ärger bei Mit-Koalitionären...

Zu der Kritik des Steuerzahlerbunds wollte sich die Stadt am Montag nicht äußern. Alles nötige sei gesagt, teilte ein Sprecher mit. Der Streit um die Hauptstadt-Dependance wird in der Koalition von CDU, SPD und Grünen im Stadtparlament aber sicherlich weiter schwelen, wie gerade erst die Debatte über den städtischen Etat 2018 gezeigt hat.

Um der Kritik an seinen Hauptstadtplänen den Wind aus den Segeln zu nehmen, verwies in ihr OB Feldmann nicht darauf, dass Wimmer der geeignete Mann und Dienstreisen teurer seien. Für die Frankfurter Messe seien weltweit an die 1.000 Mitarbeiter in Büros aktiv seien. Das lohne sich genauso, wie eine andere "gute Initiative": für an die 400.000 Euro jährlich sei die Stadt in Brüssel vertreten. Seine Amtsvorgängerin Petra Roth habe das mit dem aktuellen Kämmerer Uwe Becker (beide CDU) angestoßen.

Nicht nur Becker entgegnete: Das Berliner Hauptstadtbüro sei überflüssig. Angesichts nötiger Einsparungen beim Personal der Stadt stellte Grünen-Fraktionschef Manuel Stock die rhetorische Frage: "Wie sollen wir da den Beschäftigten erklären, dass Frankfurt als einziges Mitglied des Deutschen Städtetages meint, Doppelstrukturen aufbauen zu müssen?“

...und der Opposition

Wie er mahnte auch die oppositionelle FDP mehr persönliches Engagement Feldmanns an. Lobbyarbeit sei wichtig, meinte der Liberale Uwe Schulz: "Aber da will man schon den Amtsinhaber selbst sehen." Statt einen Bürokraten zu schicken, solle der Oberbürgermeister endlich mehr eigene Präsenz zeigen, etwa bei Sitzungen des Städtetags.

