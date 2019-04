Einen Frühlingsspaziergang zur Wahlurne können Wähler heute in drei hessischen Städten machen: In Hofheim, Steinbach und Mörfelden-Walldorf dürfen die Bürger über ihren neuen Bürgermeister abstimmen.

Da es bei der Bürgermeisterwahl vor zwei Wochen für keinen der Kandidaten eine absolute Mehrheit gab, dürfen die Wähler in Mörfelden-Walldorf (Groß-Gerau) an diesem Sonntag nochmal an die Urne: In der SPD-Hochburg will Rathauschef Heinz-Peter Becker (SPD) sein Amt verteidigen.

Auf Becker entfielen beim ersten Wahlgang vor zwei Wochen 31,3 Prozent der Stimmen. Er trifft in der Stichwahl auf seinen Herausforderer Thomas Winkler von den Grünen, der mit 33,9 Prozent überraschend als erster ins Ziel gekommen war. Im Stadtparlament bilden SPD, FDP und FWG eine Koalition. Sie stehen auf der Seite Beckers. Der im ersten Wahlgang ausgeschiedene CDU-Kandidat Karsten Groß hatte sich vor dem zweiten Wahlgang für den Grünen-Kandidaten ausgesprochen. Die Wahllokale sind bis 18 Uhr geöffnet.



Die Wahlbeteiligung lag vor zwei Wochen bei 40,6 Prozent. In der Doppel-Stadt leben rund 34.000 Menschen. Die Doppel-Stadt existiert seit 1977. Seitdem stellten immer die Sozialdemokraten den Bürgermeister.

Stichwahlen auch in Hofheim und Steinbach

Eine Stichwahl gibt es auch in Hofheim am Taunus (Main-Taunus). Dort bewarben sich beim ersten Wahlgang gleich sieben Kandidaten um die Nachfolge von Rathauschefin Gisela Stang (SPD), die nicht mehr angetreten war. Christian Vogt (CDU) erhielt 39,2 Prozent der Stimmen. Er trifft nun auf den zweitplatzierten Bernhard Köppler (SPD), für den sich 19,8 Prozent der Wähler entschieden. Die Wahlbeteiligung lag vor zwei Wochen bei 51,2 Prozent. In Hofheim leben rund 40.000 Einwohner.

Auch in Steinbach (Hochtaunus) entscheidet am Sonntag eine Stichwahl über den neuen Rathauschef. Ins Rennen gehen Steffen Bonk (CDU), der beim ersten Wahlgang 45,2 Prozent erhielt und Moritz Kletzka (SPD), auf den 35,7 Prozent entfielen. Das bisherige Stadtoberhaupt Stefan Naas (FDP) hatte sich nicht mehr beworben. Steinbach hat rund 10.500 Einwohner.

Sendung: hr-fernsehen, hessenschau, 7. April 2019, 19:30 Uhr