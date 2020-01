Wer neuer Bürgermeister von Langenselbold wird, entscheidet sich erst in zwei Wochen. In der Stichwahl treten dann die Kandidaten von SPD und CDU gegeneinander an.

Wer wird in Langenselbold (Main-Kinzig) Nachfolger von Bürgermeister Jörg Muth (CDU)? Bei der Bürgermeisterwahl am Sonntag erreichte keiner der vier Kandidaten die absolute Mehrheit.

Beinahe geschafft hätte es der Stadtverordnete Timo Greuel (SPD). Er kam auf 47,1 Prozent der Wählerstimmen. Das zweithöchste Ergebnis erzielte der Stadtverordnete Tobias Dillmann (CDU) mit 30,2 Prozent der Stimmen. Beide treten am 2. Februar in einer Stichwahl gegeneinander an.

Axel Häsler (unabhängig) erhielt 18,0 Prozent der Stimmen, Manfred Kapp (Freie Wähler) 4,7 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei 52,2 Prozent.

