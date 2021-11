Beide in der Stichwahl: Friedel Lenze und Nicole Rathgeber

Beide in der Stichwahl: Friedel Lenze und Nicole Rathgeber Bild © D. Büschel, N. Rathgeber

Im Werra-Meißner-Kreis fällt heute die Entscheidung, wer neue Landrätin oder neuer Landrat wird. Zur Stichwahl treten Friedel Lenze (SPD) und Nicole Rathgeber (Freie Wähler) an.

Wer wird neue Landrätin oder neuer Landrat im Werra-Meißner-Kreis? Das entscheidet sich an diesem Sonntag in einer Stichwahl. Es treten der SPD-Politiker Friedel Lenze und Nicole Rathgeber von den Freien Wählern an.

Bei der Direktwahl Ende Oktober hatte keine Kandidatin und kein Kandidat eine absolute Mehrheit erreicht: Lenze erhielt im ersten Wahlgang 41,6 Prozent der Wählerstimmen, Rathgeber 29,7 Prozent. Der Drittplatzierte Frank Hix (CDU) kam auf 20,6 Prozent, der parteilose Daniel Herz wurde mit 8,2 Prozent Vierter. Die Wahlbeteiligung lag bei 43,2 Prozent.

Als problematisch bei dieser Stichwahl gilt das enge Zeitfenster für Briefwählerinnen und -wähler. Die Unterlagen wurden zum Teil erst am Freitag zugestellt und mussten dann rechtzeitig wieder bei den Gemeinden abgegeben werden.

Die Kandidaten: Bürgermeister gegen Ortsvorsteherin

Friedel Lenze, 53 (SPD)

Friedel Lenze (SPD) Bild © Doris Büschel

Friedel Lenze ist seit fast 25 Jahren Bürgermeister von Berkatal (1.400 Einwohnerinnen und Einwohner). Seit mehr als zehn Jahren gehört er dem Kreistag an, dem er aktuell auch vorsitzt. Außerdem ist er Sprecher der Bürgermeisterinnen und Bürgermeister im Landkreis. Er ist beziehungsweise war in verschiedenen Vereinen aktiv, unter anderem als Tischtennis-Spieler und Chorsänger.

Der gelernte Verwaltungsfachmann will mit seinen 53 Jahren noch mal etwas anderes probieren, den Landratsposten nennt er einen Traumberuf. Seine Stärke sieht er in seiner langen politischen Erfahrung. Außerdem beschreibt er sich als gelassen und krisenfest.

Nicole Rathgeber, 38 (Freie Wähler)

Nicole Rathgeber (Freie Wähler) Bild © N. Rathgeber

Nicole Rathgeber ist seit diesem Jahr Ortsvorsteherin in ihrem Wohnort Meinhard-Grebendorf (1.700 Einwohnerinnen und Einwohner). Im Hauptberuf arbeitet sie als Teamleiterin der Akademiker- und Studierenden-Beratung in der Agentur für Arbeit in Kassel. Dort habe sie Verwaltung von der Pike auf gelernt, sagt sie.

Vor kurzem ist Rathgeber wieder in ihre alte Heimat im Werratal gezogen. Sie sagt, sie brenne für ihren Wohnort und wolle dort etwas bewegen. Deshalb habe sie auch Ja gesagt, als die Freien Wähler sie fragten, ob sie Landrätin werden wolle. Ihre Stärken sieht sie in ihrer Teamfähigkeit, Verwaltungskompetenz und ihrem überparteilichen Denken.

Bisheriger Landrat Reuß tritt zurück

Der bisherige Landrat, Stefan Reuß von der SPD, hatte im Juli überraschend seinen Rücktritt angekündigt. Zum Jahreswechsel gibt er sein Amt ab und wird Präsident des Sparkassen- und Giroverbands Hessen-Thüringen.

Reuß galt im Kreis als sehr beliebt. 2017 wurde er mit fast 84 Prozent als einziger Kandidat wiedergewählt. Aber mit 50 Jahren wolle er etwas Neues anfangen, sagte er.