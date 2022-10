Ein Umschlag wird in eine Wahlurne geworfen.

Bürgermeisterstichwahlen in Bad Hersfeld und Sinntal

Beim ersten Wahldurchgang hatte keiner der Kandidaten in Bad Hersfeld und Sinntal die absolute Mehrheit bekommen. Deshalb sind die Bürger nun erneut zur Wahl aufgerufen. In Bad Hersfeld könnte erstmals eine Frau gewinnen.

Eine Frau als Bürgermeisterin hat es in Bad Hersfeld bislang noch nicht gegeben. Anke Hofmann (unabhängig) möchte das ändern. Dazu müsste sie sich gegen ihren Konkurrenten Karsten Vollmar (SPD) durchsetzen.

Im ersten Wahldurchgang Mitte September gewann keiner der beiden die absolute Mehrheit. Hofmann erhielt 46 Prozent der Stimmen, Vollmar 37 Prozent. Der dritte Kandidat, Karsten Backhaus (CDU), schied aus dem Rennen aus. Wahlberechtigt sind am Sonntag mehr als 22.000 Bürgerinnen und Bürger.

Der bisherige Amtsinhaber Thomas Fehling (unabhängig) tritt nicht zur Wahl an. Das kündigte er bereits vor über einem Jahr an. Fehling war zwölf Jahre im Amt und plant nun, wieder zurück in die Wirtschaft zu gehen.

Knappes Rennen in Sinntal möglich

In Sinntal (Main-Kinzig) fällt die Entscheidung am Sonntag zwischen Thomas Henfling (unabhängig) und Daniel Klee (Bürgerliche Wählergemeinschaft Sinntal).

Im ersten Wahlgang am 18.September hatte Henfling 47 Prozent der Stimmen, Klee 41 Prozent erhalten. Der SPD-Kandidat Jochen Koppel (SPD) bekam 12 Prozent der Stimmen und schied damit aus. Wahlberechtigt sind 7.300 Bürger.

Auch in Sinntal stellt sich der aktuelle Amtsinhaber, Carsten Ullrich (SPD), nicht erneut zur Wahl auf. Er scheidet nach 17 Jahren als Bürgermeister aus. Ullrich möchte nach eigenen Angaben künftig im Bereich der Personalberatung arbeiten.

