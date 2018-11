Nach der Wahl ist vor der Stichwahl: Rund 200.000 Hessen sind am Sonntag schon wieder zum Urnengang aufgerufen. Im Kreis Limburg-Weilburg wird ein neuer Landrat gesucht, in fünf Gemeinden geht es um den Rathaus-Chefsessel.

Hessen bleibt wählerisch. Während das offizielle Ergebnis der Landtagswahl und damit mögliche Regierungskonstellationen noch immer nicht abschließend geklärt sind, wird am Sonntag bereits neu abgestimmt. In Stichwahlen werden ein Landrat und fünf Bürgermeister gesucht, nachdem sich vor zwei Wochen keine klaren Mehrheiten ergeben hatten.

Limburg-Weilburg wählt Landrat

Bei der Landratswahl im Kreis Limburg-Weilburg treten die beiden Kandidaten mit den besten Ergebnissen gegeneinander an: Michael Köberle von der CDU, der 41,6 Prozent erhielt, und Jörg Sauer (SPD), der auf 29,5 Prozent kam. In dem Kreis leben rund 172.000 Menschen, knapp 135.000 sind am Sonntag wahlberechtigt. Nach zwölf Jahren als Landrat war Manfred Michel (CDU) nicht mehr angetreten.

Neue Rathauschefs in Freigericht, Freigericht und Schlitz

Neue Bürgermeister werden in den Main-Kinzig-Kommunen Freigericht und Hasselroth gesucht. In der 14.500-Einwohner-Gemeinde Freigericht stehen SPD-Kandidat Albrecht Eitz (1. Wahlgang: 43,4 Prozent) und sein unabhängiger Konkurrent Mirko Wolf (25,3 Prozent) zur Wahl. Im gut 7.000 Einwohner großen Hasselroth messen sich Matthias Pfeifer (SWG/44,2 Prozent)) und Christian Benzing (SPD/41,5 Prozent).

In Schlitz (Vogelsberg) treten der CDU-Politiker Alexander Alstadt und der parteilose Jürgen Laurinat gegeneinander an. Alstadt hatte am Wahlsonntag 45,3 Prozent der Stimmen erhalten, Laurinat 28,4 Prozent. In allen drei Kommunen waren die bisherigen Bürgermeister nicht mehr angetreten.

Kromm Favorit in Reiskirchen, knappes Rennen in Rosbach

In Reiskirchen (Gießen) mit seinen gut 10.000 Einwohnern kommt es zudem zur Stichwahl zwischen dem parteilosen Amtsinhaber Dietmar Kromm und Anja Stark (SPD). Kromm kam im ersten Durchgang auf einen Vorsprung von mehr als elf Prozentpunkten, verfehlte mit 48,4 Prozent aber knapp die absolute Mehrheit.

Auch in Rosbach (Wetterau, 12.300 Einwohner) wird per Stichwahl ein neuer Bürgermeister gekürt. Dabei werden die beiden parteilosen Kandidaten Steffen Maar und Christoph Käding ins Rennen gehen, beide hatten im ersten Wahldurchgang mit rund 31 Prozent fast auf gleiche Höhe gelegen. Letztlich hatte Maar um 36 Stimmen die Nase vorn. Amtsinhaber Thomas Alber erreichte nicht die Stichwahl.

