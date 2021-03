Vier Stichwahlen entscheiden am Sonntag in Mittelhessen über neue Rathauschefs. Besonders spannend könnte es in Marburg werden, wo eine SPD-Hochburg an die Grünen fallen könnte. In Wetzlar macht eine gekaufte Wahlempfehlung Schlagzeilen.

In vier mittelhessischen Städten entscheidet sich am Sonntag, wer als künftiger Bürgermeister oder künftige Bürgermeisterin ins Rathaus einzieht. In Wetzlar, Marburg, Limburg und Siegbach hatten die Bürgerinnen und Bürger vor knapp zwei Wochen keinem der Kandidaten zur notwendigen absoluten Mehrheit verholfen. Nun muss die Stichwahl entscheiden.

Das Rennen war knapp vor knapp zwei Wochen. Sehr knapp. Fast hätte Wetzlars amtierender Oberbürgermeister Manfred Wagner (SPD) sich im ersten Wahlgang die nötige Mehrheit für eine zweite Amtszeit gesichert. Gerade mal 0,6 Prozentpunkte blieb der 61-Jährige unter der 50-Prozent-Marke. Deshalb muss Wagner sich an diesem Sonntag einer Stichwahl mit seinem Herausforderer Michael Hundertmark (CDU) stellen. Hundertmark hatte im ersten Wahlgang 25,9 Prozent der Stimmen erhalten.

Themen

Bei den drei wichtigsten Themen liegen die Kandidaten gar nicht weit auseinander. Für mehr bezahlbaren Wohnraum setzen beide auf neue Wohnungen durch die städtische Wetzlarer Wohnungsgesellschaft WWG. Hundertmark betont außerdem, dass es mehr finanzielle Anreize für private Investoren geben soll.

Beim Verkehr setzt sich Wagner für mehr autofreie Straßen und Plätze in der Innenstadt ein. Wenn die marode Hochstraße B49 in ein paar Jahren abgerissen wird, wollen beide Kandidaten, dass die Strecke dann nicht mehr durch die Innenstadt verläuft, sondern durch einen Tunnel an einer anderen Stelle.

Die "Domhöfe", eine Betonbausünde aus den 1970er und 1980er Jahren, sollen weg. Da sind sich beide Kandidaten einig. Doch wie soll das Gebiet entwickelt werden? Kritiker bemängeln, dass die Bürger zu wenig an dem städtebaulichen Prozess beteiligt gewesen seien. Amtsinhaber Wagner sieht das anders. Herausforderer Hundertmark betont dagegen, dass er die Bürgerinnen und Bürger mehr bei solchen Entscheidungen einbinden will.

Wahlempfehlungen

Eine Wahlempfehlung ist auf jeden Fall gekauft. Dominic Harapat von der Satire-Partei Die Partei war in der ersten Runde unterlegen und versteigerte danach auf Ebay seine Empfehlung. Am Ende bot jemand 530 Euro und entschied, dass die Empfehlung an Amtsinhaber Wagner gehen soll. Das Geld will Harapat nicht selbst behalten, sondern an das Frauenhaus in Wetzlar spenden.

Auch Grüne, Linke und den Freie Wähler sprechen sich für Wagner aus. FDP und AfD wollen keine Wahlempfehlung aussprechen.

Schleifen die Grünen nach Kassel die nächste SPD-Hochburg? Vor zwei Wochen mussten sich die Marburgerinnen und Marburger zwischen neun Kandidatinnen und Kandidaten entscheiden, an diesem Sonntag stehen nur noch zwei auf dem Wahlzettel: Amtsinhaber Thomas Spies (SPD) und Nadine Bernshausen (Grüne). Spies hatte in der ersten Runde 33,9 Prozent geholt, Bernshausen 26,0 Prozent.

Themen

Bezahlbarer Wohnraum spielt in einer Studentenstadt wie Marburg immer eine große Rolle. Hier wollen sich beide Kandidaten für mehr neue Wohnungen einsetzen. Beim Thema Verkehr in der Innenstadt setzt Bernshausen vor allem auf mehr Öffentlichen Nahverkehr. Spies will vor größeren Änderungen erstmal abwarten, bis die Stadt ihr Verkehrskonzept mit dem Titel "moVe 35" ausgearbeitet hat.

Das dritte größere Thema ist die Videoüberwachung per Knopfdruck im Jägertunnel. Nachdem mehrere Frauen dort sexuell belästigt wurden, hat sich die Verwaltung für ein Modellprojekt entschieden: Ist jemand in Gefahr, kann sie oder er einen der Knöpfe an der Wand in dem Fußgängertunnel drücken, wodurch eine Videoübertragung zur Feuerwehr gestartet wird. Beide Kandidaten stehen hinter dem Projekt. Während Spies sich aber auch mehr Videoüberwachung vorstellen kann, weist Bernshausen darauf hin, dass sie aus Datenschutzgründen davon nicht begeistert wäre.

Wahlempfehlungen

Für wen werden sich die Wählerinnen und Wähler der unterlegenen Kandidaten entscheiden? Dirk Bamberger (CDU) holte im ersten Wahlgang 22,4 Prozent, Renate Bastian (Linke) 6,3 Prozent. Die CDU spricht keine Wahlempfehlung aus. Die Linken empfehlen SPD-Amtsinhaber Spies, weil sie bei der Grünen-Kandidatin Bernshausen befürchten, dass sich "in Marburg nach dem Muster von Wiesbaden eine schwarz-grüne Liaison" andeutet.

Spies setzt auf Nachfrage von hessenschau.de auf seinen Amtsbonus: "Die Menschen in ganz Marburg wissen sehr genau, was sie an mir haben. Ich stehe für klare Themen: mehr bezahlbare Wohnungen, konsequente Umsetzung des Klima-Aktionsplans, konsequenter sozialer Ausgleich, Stärkung von Kultur und Vereinen sowie keinen Millimeter Raum für Rechtsradikale und Rassisten."

Bernshausen weist darauf hin, dass sich in ihrem Programm viele Punkte der ausgeschiedenen Kandidaten wiederfänden: "Zum Beispiel der von der Klimaliste geforderte konsequente Klimaschutz. Auch die von den Linken angemahnte stärkere soziale Gerechtigkeit bei der Wohnraumversorgung ist bei mir gut verankert. Und liberalen und konservativen Wählerinnen und Wähler pflichte ich bei, dass wir die Fragen der Stadtentwicklung und Mobilität nicht gegen Handel und Wirtschaft, sondern nur im städtischen Dialog vorantreiben sollten."

In Limburg war das Kandidatenfeld schon in Runde eins übersichtlich. In der Stichwahl um das Bürgermeisteramt stehen Amtsinhaber Marius Hahn (SPD) und Stefan Laux (CDU). In der ersten Runde hatte Hahn mit 44,9 Prozent einen leichten Vorsprung gegenüber Laux, der 40,4 Prozent der Stimmen holte. Beide treten als unabhängige Kandidaten an, werden aber von ihren Parteien unterstützt.

Themen

Es geht um die wirtschaftliche Entwicklung in Coronazeiten, die Verkehrswende und den Ausbau der Stadt. Amtsinhaber Hahn setzt auf seine Erfahrung aus den vergangenen Jahren: "Mit meiner erfolgreichen Wirtschaftspolitik, die neue innovative Unternehmen und über 2.000 Arbeitsplätze nach Limburg brachte, und der sehr fortschrittlichen Verkehrspolitik, die den ÖPNV und Radverkehr stärkt und neue Wege im E-Carsharing beschreitet, unterbreite ich allen Wählerinnen und Wählern ein Angebot."

Gegenkandidat Laux ist dagegen, die bebaute Fläche Limburgs in Richtung Süden zu erweitern, so wie es der amtierende Bürgermeister möchte. Außerdem betont er auf hessenschau.de-Nachfrage: "Ich bin ein Seiteneinsteiger in die Politik. Der Blick von außen, die berufliche Erfahrung außerhalb von Politik und Verwaltung, die Kompetenz, Projekte umzusetzen, sowie die Perspektive des ehrenamtlich aktiven Limburgers - das alles gehört an die Spitze des Rathauses."

Wahlempfehlungen

Neben den beiden Kandidaten in der Stichwahl gab es in der ersten Runde noch zwei weitere Bewerber. Birgit Geis (Grüne) landete bei 9,6 Prozent und Maximilian Acht (FDP) bei 5,1 Prozent. Beide Parteien geben keine Wahlempfehlung für den zweiten Wahlgang ab.

Siegbach

Gewählt wird am Sonntag auch noch in Siegbach (Lahn-Dill). Dort erhielt der unabhängige Kandidat Maik Trumpfheller im ersten Wahlgang mit 44,4 Prozent die meisten Stimmen. Er tritt in der Stichwahl gegen den ebenfalls unabhängigen Kandidaten Denis Heinrich an, der vor knapp zwei Wochen 16,8 Prozent bekam.

Außerdem finden an diesem Wahl-Sonntag in Hessen noch Bürgermeisterwahlen in folgenden Kommunen statt: Dietzenbach, Friedrichsdorf, Glashütten, Oberursel (alle drei Hochtaunus) und Kelkheim (Main-Taunus).

