Auch in der Vergangenheit sorgte die Bundeswehr-Präsenz auf dem Hessentag für Protest, etwa hier 2013 in Kassel. Bild © picture-alliance/dpa

Streit um Bundeswehr-Angebot für Schulen am Hessentag

Auf dem Hessentag in Korbach will auch in diesem Jahr die Bundeswehr um Nachwuchs bei Schülern werben. Die Bildungsgewerkschaft GEW hält davon gar nichts. Kultusminister Lorz verteidigt die Bundeswehr und kritisiert die Haltung der GEW heftig.

Nachdem die Bildungsgewerkschaft GEW Schulen dazu aufgefordert hat, auf Klassenfahrten mit der Bundeswehr zum Hessentag in Korbach (Waldeck-Frankenberg) zu verzichten, hat Kultusminister Alexander Lorz (CDU) die Forderung scharf kritisiert.

Weitere Informationen Hessentag Der Hessentag wird dieses Jahr vom 25. Mai bis zum 3. Juni in Korbach gefeiert. Mehr Informationen hier . Nach Angaben eines Sprechers der Stadt wird die Bundeswehr zweit- oder drittgrößter Aussteller bei der Veranstaltung. Bisher seien noch keine Demos gegen die Streitkräfte angemeldet, wie in der Vergangenheit bei anderen Hessentagen. Ende der weiteren Informationen

Die Bundeswehr sei eine demokratisch legitimierte Organisation, sagte der Minister auf Anfrage der dpa. Die Armee erfülle nicht nur bedeutende Sicherheits- und Verteidigungsaufgaben, sondern informiere die Öffentlichkeit auch über ihre Arbeit - "so auch seit mehr als 50 Jahren auf dem Hessentag".

"Kein Arbeitgeber wie jeder andere"

Die GEW hatte vergangene Woche in einem Brief die Schulleitungen gebeten, das Angebot der Bundeswehr für eine kostenlose Klassenfahrt zum Hessentag nicht anzunehmen. Die Bundeswehr biete auf dem Hessentag den Schulen unter anderem kostenlosen Transport zum Hessentag, einen Imbiss sowie Informationen über die Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten. Aber, so die GEW, die Bundeswehr sei "kein Arbeitgeber wie jeder andere".

Ihr stellvertretender Vorsitzender Tony Schwarz ist auch dagegen, dass Kinder ohne entsprechende Einordnung von Seiten der Schule mit der Ausrüstung der Armee in Kontakt kommen. "Ein Panzer ist Kriegsgerät. Darauf herumzuklettern ist etwas anderes als auf einem Feuerwehrauto", sagt er zu hessenschau.de. In dem Schreiben heißt es außerdem, die Bundeswehr rekrutiere Minderjährige, obwohl die UN-Kinderrechtskonvention dies explizit verbiete.

CDU-Generalsekretär "fassungslos"

Diese Kritik der GEW entbehre jeglicher nachvollziehbarer Grundlage, sagte Lorz. Zudem sehe es die Landesregierung auch als ihre Aufgabe ab, über die Arbeit der Bundeswehr als staatliche Institution in Hessens Schulen zu informieren.



Lorz' Parteikollege, der CDU-Generalsekretär Manfred Pentz, reagierte mit "Unverständnis und Befremden" auf die GEW-Forderung. Die Haltung mache ihn "fassungslos". Er sagte: "Wer unsere Soldatinnen und Soldaten diffamiert, diffamiert auch ihren Einsatz für Demokratie, Sicherheit und Freiheit."

"Überwältigung der Schülerinnen und Schüler"

Schwarz von der GEW sagt dagegen: Die Bundeswehr sei ein "Akteur, der in internationale Kampfeinsätze verwickelt ist". Er wolle nicht die einzelnen Soldaten diskreditieren, aber sie könnten nunmal nicht objektiv über ihren Arbeitgeber informieren.



Er spricht von "einer Überwältigung, welcher sich die Schülerinnen und Schüler nicht entziehen können, und auf welche sich die Schulen nicht differenziert genug vorbereiten können."

Bundeswehr: Wettstreit um "die besten jungen Frauen und Männer"

Ein Sprecher der Bundeswehr in Köln widersprach: Die Rekrutierungspraxis stehe vollkommen im Einklang mit dem Abkommen zum Schutz der Kinder. Man stelle Bewerber frühestens mit 17 Jahren und Zustimmung der Eltern ein, sie stünden aber bis zur Volljährigkeit unter besonderem Schutz.

Außerdem sagte der Sprecher, die Streitkräfte stünden im Wettstreit mit der privaten Wirtschaft um "die besten jungen Frauen und Männer der jeweiligen Jahrgänge" auf dem Arbeitsmarkt. Zwar sei die Mehrheit der Schulabgänger noch keine 18 Jahre alt, aber "für sie darf es bei der Berufswahl keine Nachteile geben, wenn sie eine militärische Karriere anstreben". Beim Landeskommando Hessen war am Mittwochnachmittag niemand für eine Stellungnahme zu erreichen.