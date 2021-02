Richtungsstreit in der Hessen-CDU

Friedrich Merz ein "Spalter", seine Fans "Dschihadisten": Für diese Beschimpfungen hat sich der hessische CDU-Generalsekretär Pentz entschuldigt. Für Landesparteichef Bouffier ist die Sache damit erledigt, für andere nicht.

Hans-Jürgen Irmer weiß selbst, dass Volker Bouffier mit den Wirren der Corona-Politik und dem Impfgipfel am Montag mehr als genug am Hals hat. Der CDU-Bundestagsabgeordnete aus Wetzlar kontaktiert den Ministerpräsidenten, wie er sagt, bei aller "alten persönliche Freundschaft" sonst auch eher selten. Und hatte Bouffier die Angelegenheit nicht bereits am Wochenende für erledigt erklärt?

Für Irmer ist sie das jedenfalls nicht. Deshalb hat er Bouffier, dem Vorsitzenden der Landespartei, ein persönliches Schreiben in der Sache "Manfred Pentz" zum Wochenbeginn auch nicht erspart.

Nun hat der Ministerpräsident schriftlich, was Irmer bereits der Bild-Zeitung gesagt hatte: Als Generalsekretär der hessischen CDU habe sich Pentz mit seinen Attacken gegen Friedrich Merz ("größter Spalter") und gegen dessen zahlreichen innerparteilichen Anhänger ("Dschihadisten") bleibend disqualifiziert. Die Äußerungen waren aus einer internen Videoschalte mit den Spitzen der hessischen Jungen Union in die Öffentlichkeit getragen worden.

"Zusammenführen statt Öl ins Feuer gießen"

"Was er gesagt hat, gehört sich nicht. Als Generalsekretär muss er zusammenführen statt Öl ins Feuer zu gießen. Ich wüsste, was ich an seiner Stelle zu tun hätte", umschrieb Irmer seine Rücktrittsforderung auf hr-Anfrage. Irmer, jahrelang Vize-Fraktionschef der CDU im Landtag, ist Mitglied des konservativen Berliner Kreises der Union.

Er zählt damit zu denen, die Merz als Kandidaten bei der Wahl zum CDU-Bundesvorsitzenden erfolglos unterstützten. Gerade in der Hessen-CDU sind das viele. Und anders als Pentz hätten die Merzianer nach der verlorenen Wahl gegen den nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Armin Laschet eben nicht nachgetreten. "Ich habe Laschet in einem Brief meine Unterstützung zugesagt", betonte Irmer.

Schlechte Verlierer, schlechte Gewinner

Auch andere reagierten empört, weil sich der CDU-Generalsekretär nun als schlechter Gewinner erweise. Vom "Wiederholungstäter" ist die Rede. Im Oktober hatte Pentz im Streit zwischen beiden Lagern Merz frontal in einem Meinungsartikel attackiert. Überschrift des Beitrags in der Zeitung Die Welt: "Merz ist ein schlechter Verlierer."

Außer Irmer forderte nun zwar kaum jemand öffentlich Pentz' Rücktritt. Christean Wagner tat es noch, wie Irmer ebenfalls zum Berliner Kreis und nicht mehr zu den Spitzen der Hessen-CDU zählender Ex-Justizminister des Landes. Aber in trauter Facebook-Runde wurde manche etwas deutlicher.

"Wenn das nicht so eine ungeheuerliche und bodenlose Frechheit wäre, könnte es ein Faschingsscherz sein", regte sich die CDU-Landtagsabgeordnete Judith Lannert aus Erbach auf und fragte rhetorisch: "Muss ich mich jetzt als Odenwälder Merz-Dschihadistin beschimpfen lassen?"

Wofür ist die Zeit reif?

Auch Lannert beklagte, dass Pentz seine Aufgabe verfehlt habe, nach der knappen Vorsitzendenwahl beide Lager in der Union zusammenzuführen. Und flankiert von einem Wut-Emoji schließt sie ihre Retourkutsche mit dem Befund: "Die Zeit ist wohl reif!"

Wenn damit, was anzunehmen ist, die Ablösung von Pentz gemeint ist: Die steht nicht zur Debatte, auch wenn das tonangebende Anti-Merz-Lager der Hessen-CDU den Streit nicht gebrauchen kann, der nun durch den Generalsekretär neu aufgebrochen ist. Das machte Landeschef und Laschet-Befürworter Bouffier mit seinem Einschreiten gleich am Samstag klar: Pentz habe sich schließlich für die "Dschihadisten"-Äußerung entschuldigt.

Denn die Kommunalwahl in Hessen steht kurz bevor, dann steht die Bundestagswahl an - und die Opposition im Landtag freut sich schon über die offenkundig gewordene bleibende Zerstrittenheit. Den Generalsekretär zu hart anzugehen, empfiehlt sich auch aus anderem Grund nicht: Pentz ist Landtagsabgeordneter - und die schwarz-grüne Koalition regiert mit einer Mehrheit von nur einer Stimme.