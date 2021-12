Hessen will seine Lehrkräfteausbildung reformieren.

Das Land reagiere auf vielfältiger gewordene Anforderungen, so Kultusminister Lorz (CDU) am Dienstag im Landtag. Integration, Medienbildung, Digitalisierung, Ganztagsbeschulung und berufliche Orientierung hätten an Bedeutung gewonnen. Quereinstieg ins Lehramt soll einfacher werden. Das Praxissemester soll flächendeckend eingeführt werden. Das Staatsexamen werde beibehalten.

Die SPD vermisst eine Verlängerung des Studiums. Die Linke kritisierte das Praxissemester, die AfD den Quereinstieg.