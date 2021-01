Die AfD wollte dem Verfassungsschutz untersagen, aus ihrer Sicht falsche Zahlen über die Zahl der Mitglieder ihres rechten "Flügels" zu verbreiten. Damit ist sie gescheitert - vorerst.

Die hessische AfD ist mit einem Eilantrag gegen den Jahresbericht des Landesamts für Verfassungsschutz (LfV) gescheitert. Das Verwaltungsgericht in Wiesbaden wies ihn bereits in der vergangenen Woche ab, wie eine Sprecherin des Gerichts am Freitag auf hr-Anfrage sagte. Zuerst hatte die Frankfurter Allgemeine Zeitung über das Urteil berichtet.

LfV: Angaben aus der Partei selbst

Die AfD reichte Anfang Dezember Klage gegen den Verfassungsschutz ein. Anlass waren Angaben im Verfassungsschutzbericht des Jahres 2019 zu den Mitgliederzahlen des inzwischen aufgelösten "Flügels" und der Jungen Alternative. So wurden in dem Bericht allein in Hessen rund 600 Parteimitglieder der rechten Parteigruppierung zugerechnet. "Flügel" und Junge Alternative werden vom Verfassungsschutz seit 2019 beobachtet.

Diese Angaben beruhten nur auf Vermutungen, sagte Landessprecher Klaus Herrmann seinerzeit. Das LfV greife damit kurz vor den Kommunalwahlen in den Willensbildungsprozess der Bürger ein. Das LfV rechtfertigte sich mit dem Hinweis, dass seine Angaben vor allem auf Angaben der Partei selbst beruhten.

Das Verwaltungsgericht schloss sich zunächst der Argumentation der Behörde an. Eine Entscheidung im Hauptsacheverfahren steht noch aus.