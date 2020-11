Tausende US-Wähler in Hessen

Für die Präsidentschaftswahl am Dienstag in den USA können auch zahlreiche Amerikaner in Hessen ihre Stimme abgeben.

Nach Angaben des Statistischen Landesamts vom Montag lebten Ende 2019 knapp 15.400 US-Bürger in Hessen, die meisten mit 3.200 in Frankfurt. Wie viele sich tatsächlich an der Abstimmung beteiligen, ist unklar.