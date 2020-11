Private Treffen, Shopping oder Silvester-Feuerwerk: Der Teil-Lockdown in Hessen geht in die Verlängerung und wird verschärft – laut Ministerpräsident Bouffier aber kaum an Schulen. Und die Ausnahmeregelung für die Festtage steht.

Die vom Bund-Länder-Gipfel am Mittwochabend beschlossene Verlängerung des Teil-Lockdowns ist nach Ansicht von Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier unausweichlich. Verschärfungen bei Kontakten, im Einzelhandel und anderen Bereichen müssten auch in Hessen sein, "um schneller und stärker das Infektionsgeschehen zurückzudrängen", sagte Bouffier am späten Mittwochabend in der Staatskanzlei.

Da hatten der Miniterpräsident und sein Mitarbeiterstab eine mehr als siebenstündige, zähe Videoschalte mit seinen Amtskollegen und Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hinter sich. Die beschlossenen Änderungen sollen vom 1. Dezember an bis vorläufig 20. Dezember gelten. Sie waren im Detail bis zuletzt umstritten, vor allem hinsichtlich der Schulen und auch der Finanzierung neuer Wirtschaftshilfen.

Mit Ausnahme der Einschränkungen bei den privaten Treffen und für die Kundendichte im Vorweihnachtsgeschäft hat sich für Hessen aber "weitgehend kein neuen Regelungsbedarf" ergeben, sagte der Ministerpräsident. Über Einzelheiten soll am Donnerstagmorgen das Corona-Kabinett des Landes entscheiden.

Hier die wesentlichen Folgen des Gipfels für Hessen und was Regierungschef Bouffier dazu sagte:

Teil-Lockdown-Verlängerung: So lange bleiben Restaurant und Kneipen auf jeden Fall dicht, Hotels für touristische Übernachtungen, Kinos, Hallenbäder oder auch Theater. "Wir sind noch lange nicht da, wo wir hin müssen", sagte Bouffier zur Begründung und verwies auf nicht spürbar gesunkene Fallzahlen und mehr Covid-19-Patienten in den Kliniken.

Stärkere Kontaktbeschränkungen: Es dürfen nur noch maximal fünf statt zehn Personen aus zwei verschiedenen Haushalten zusammentreffen. "Das ist glatt eine Halbierung", befand der Regierungschef zur Tragweite der Maßnahme. Kinder unter 14 Jahren zählen allerdings nicht mit. Auf die Frage, ob die Verschärfung in Wohnungen gelte, verwies Bouffier auf die Wahrung der Privatsphäre. Das spricht dafür, dass die Kontaktbeschränkung in den eigenen vier Wänden vom Corona-Kabinett lediglich empfohlen wird.

Ausnahmen für die Festtage: Vom 23. Dezember bis Neujahr sollen zehn Erwachsenen aus dem "engsten Familien- und Freundeskreis" zusammenkommen dürfen. Kinder unter 14 Jahren zählen auch hier nicht mit. Das gelte, "wenn das Pandemiegeschehen nicht ganz außer Rand und Band gerät", schränkte Bouffier lediglich ein.

Auflagen für Einzelhandel: Um Überfüllungen bei den Weihnachtseinkäufen zu vermeiden, ist in größeren Geschäften, Kaufhäusern und Shoppingzentren ab insgesamt 800 Quadratmetern Verkaufsfläche ein Kunde auf 20 Quadratmetern erlaubt. In den kleineren Geschäften bleibt es in Hessen bei einem Kunden pro zehn Quadratmetern.

Neuer Hotspot-Wert: Zusätzliche Verschärfungen sollen dort greifen, wo die Sieben-Tage-Inzidenz (Neuansteckungen pro 100.000 Einwohnen) auf über 200 steigt. Das war am Mittwoch in sechs hessischen Kreisen und kreisfreien Städten der Fall: Frankfurt, Stadt und Kreis Offenbach, Rheingau-Taunus, Main-Kinzig und Groß-Gerau. Dann sollen zusätzlich Maßnahmen zur Kontaktverringerung und für Schulen getroffen werden. Was im Detail, ist noch nicht geregelt.

Keine konkreten neuen Auflagen für Schulen: Es bleibt beim Ziel fest, möglichst Präsenzunterricht anzubieten, da Schulen kaum zum Infektionsgeschehen beitrügen. Die vom Gipfel beschlossene Maskenpflicht ab Klasse 7 habe Hessen schon für die weiterführenden Schulen, betonte Bouffier. Zur von Bayern eingeführten Maskenpflicht an Grundschulen sagte er: "Das wollen wir hier in Hessen nicht." Homeschooling oder Unterricht in Schichten sollen nicht Standard werden. Das erachtet Bouffier auch entgegen der Kritik der Opposition am ehesten dort für sinnvoll, wo es zu Ausbrüchen kommt oder der neue Hotspot-Inzidenzwert von 200 überschritten wird. Das müsse aber auch dann für jede Schule individuell entschieden werden.

Feuerwerk: Ein Verbot wird es auf belebten Straßen und Plätzen geben, um größere Gruppenbildungen zu verhindern. Die Kommunen legen die Orte fest. Bouffier hält nichts von mehr Strenge bei privater Böllerei: "Wir möchten den Menschen auch nicht die Freude nehmen, wenn sie mit ihren Kindern in ihrem Garten drei Raketen abschießen wollen."

Lockerungen: Sie sind regional möglich, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz unter 50 liegt. Das schafft derzeit aber einzig der Kreis Bergstraße (43,6) in Hessen. Ab dem 50er-Wert glauben Gesundheitsämter, Infektionsketten wieder gut nachverfolgen zu können.

Dezember-Hilfen für Wirtschaft: Die umsatzabhängigen Novemberhilfen für von Schließung betroffenen Betriebe soll auch im Dezember fortgeführt werden. Die EU muss aber noch zustimmen. "Man kann nicht auf der einen Seite schließen und auf der anderen sagen, es gibt keine Hilfe", sagte Bouffier. Diesmal hat der Bund aber darauf gedrängt, dass die Länder sich finanziell an beteiligen.

"Maßnahmen müssen plausibel sein"

Forderungen nach schärferen Maßnahmen, wie sie unter anderen die Kanzlerin und auch Experten vertreten hatten, entgegnete der Ministerpräsident: "Wir brauchen die Einsicht und das Mitmachen der Menschen." Das gehe nur, wenn die Corona-Regeln nachvollziehbar seien.

Weitere Informationen Mehr Sicherheit in der Bahn, einheitlicher Ferienbeginn Bundesweit gelten auch in der Bahn bald verschärfte Corona-Regeln. Auch der Beginn der Weihnachtsferien wird weitgehend einheitlich auf den 19. Dezember vorgezogen, den Samstag vor Heiligabend. In Hessen stand dieser Termin ohnehin fest. Die Gipfel-Beschlüsse im Einzelnen finden Sie hier auf tagesschau.de. Ende der weiteren Informationen

