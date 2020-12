Loca-tag 'teaser_more_audio_sr' not found

Nach der Weihnachtspause wird der Teil-Lockdown auch in Hessen noch einmal in die Verlängerung gehen. Darauf einigten sich am Mittwoch die Ministerpräsidenten und Kanzlerin Merkel.

Angesichts anhaltend hoher Corona-Zahlen wird der Teil-Lockdown bis zum 10. Januar verlängert. Das haben Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten der Länder bei ihren Beratungen am Mittwoch beschlossen, wie die CDU-Politikerin im Anschluss mitteilte. "Im Grundsatz bleibt der Zustand, wie er jetzt ist", sagte Merkel.

Als Erklärung sagte Merkel, Deutschland sei in der Corona-Pandemie noch "sehr weit entfernt" von Zielwerten. Man habe eine sehr hohe Zahl von Todesopfern zu beklagen. Es gehe weiter darum, die Zahl von weniger als 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen zu erreichen.

Bisherige Regelungen bis 20. Dezember

Laut aktueller hessischer Regelung dürfen Restaurants, Kneipen und Hotels (für touristische Übernachtungen) derzeit nicht öffnen. Auch Kinos, oder Theater müssen geschlossen bleiben. Die Kontaktbeschränkungen wurden Ende November zudem noch einmal verschärft.

In der Öffentlichkeit dürfen sich nur noch maximal fünf Personen aus zwei Haushalten aufhalten. Kinder unter 14 Jahren werden nicht mitgezählt. Die Regelungen haben bislang bis zum 20. Dezember gegolten. Für Weihnachten und Neujahr war für Familienbesuche eine Sonderregelung geplant.

Am Mittwoch wurde in Hessen 1.368 Neuinfektionen festgestellt. Zudem gab es 40 neue Todesfälle. Insgesamt liegt die Sieben-Tage-Inzidenz in Hessen bei einem Wert von 153,1.

Sendung: hr-INFO, 2.12.2020, 20.30 Uhr