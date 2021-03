Am Samstag entscheiden die Delegierten der hessischen FDP über eine neue Parteispitze. Dass Bettina Stark-Watzinger zur Landesvorsitzenden gewählt wird, steht bereits fest.

Es dürfte eine ungewohnt stille Kür werden. Wenn Bettina Stark-Watzinger an diesem Samstag zur Landesvorsitzenden der FDP gewählt wird, hallt der Applaus der Delegierten nicht wie sonst bei Parteitagen üblich in einem großen Saal wider. Stattdessen wird er aus den Lautsprechern eines Computers kommen - sofern alle daran denken, ihre Mikros einzuschalten. Denn ihren Parteitag müssen die hessischen Liberalen coronabedingt virtuell abhalten.

Virtuelle Wahl

Parteitage in Pandemiezeiten folgen eigenen Regeln. Eigentlich hätte die FDP bereits im November 2020 über eine neue Führung entscheiden sollen. Doch mitten in der zweiten Corona-Welle wollte sie keine Großveranstaltung abhalten. Nun findet der Parteitag statt, während sich das Land schon in der dritten Welle befindet. Virtuell am Samstag, am Sonntag dann als Präsenzveranstaltung im Sauerland Stern Hotel in Willingen.

Stefan Ruppert tritt nach fast sieben Jahren an der Spitze der FDP nicht mehr an. Bild © hessenschau.de

Ein Halbe-Halbe-Parteitag, bei dem wichtige personelle Weichen gestellt werden. Auch wenn längst feststeht, dass Stark-Watzinger die Führung der Hessen-FDP übernimmt. Die Diplomvolkswirtin aus Bad Soden (Main-Taunus) ist die einzige Kandidatin für die Nachfolge von Stefan Ruppert, der seit 2014 an der Spitze der Partei stand. Vereinzelt war in Medien von einer Zäsur die Rede. Dabei trifft es Wachwechsel wohl eher.

Kontinuität im Wechsel

Denn tatsächlich steckt im Führungswechsel reichlich Kontinuität. Ruppert, der aus beruflichen Gründen nicht mehr antritt, hat selbst seine bisherige Stellvertreterin als Nachfolgerin vorgeschlagen. Als Ruppert 2014 antrat und im Jahr darauf Stark-Watzinger zur Generalsekretärin der Hessen-FDP berief, steckten die Liberalen tief in der Krise. Bei den Bundestagswahlen 2013 hatten sie den Sprung über die Fünf-Prozent-Hürde verpasst. Bei den Landtagswahlen im selben Jahr verloren sie mehr als elf Prozentpunkte und schafften nur knapp den Sprung ins Wiesbadener Parlament.

Unter Ruppert gelang es den Liberalen in Hessen, sich zu stabilisieren. Mittlerweile steht die Partei relativ zuverlässig bei rund sieben Prozent, mit gelegentlichen Ausflügen in die Zweistelligkeit wie bei der Bundestagswahl 2017.

Stark-Watzinger soll diesen "Stabilitätskurs" fortsetzen. Ihr Vorgänger traut ihr dies unumwunden zu: "Bettina Stark-Watzinger zeichnet sich durch fachliche Kompetenz und persönliche Integrität aus, kann Menschen zusammenführen und überzeugt durch Argumente sowie Empathie", ließ Ruppert eine Woche vor dem Parteitag verlautbaren.

Leitantrag zum Finanzplatz Frankfurt

Tatsächlich ist es nicht das erste Mal, dass die 52-Jährige einen Führungsposten in der Partei bekleidet. 2015 legte sie den stellvertretenden Parteivorsitz nieder und übernahm das Amt der Generalsekretärin. 2019 machte sie diesen Wechsel rückgängig und trat erneut als Stellvertreterin Rupperts auf, mit dem sie auch gemeinsam im Bundestag sitzt. Seit September 2020 gehört sie dem Präsidium der Bundespartei an.

Ihr liegen nach eigenem Bekunden insbesondere die Bildungs-, Wirtschafts- und Finanzpolitik am Herzen. Passend dazu wird der FDP-Parteitag über einen Leitantrag zu entscheiden haben, in dem eine Stärkung des Finanzplatz Frankfurt gefordert wird. "Unser Ziel ist es, Frankfurt zum führenden europäischen Finanzzentrum zu machen. Dafür müssen wir den Finanzplatz zukunftsfähig machen", erklärt die künftige Parteichefin.

Neben der Wahl der Landesvorsitzenden müssen die Delegierten über die Zusammensetzung des übrigen Präsidiums, des Landesvorstands sowie die Kandidatenlisten für die anstehende Bundestagswahl entscheiden. Ein volles Programm für einen Halbe-Halbe-Parteitag.

