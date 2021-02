Die Kasinostraße in Darmstadt wird ab kommender Woche zur Tempo-30-Zone. Andere vielbefahrene Innenstadtstraßen sollen nach dem Plan der Grünen folgen. Das sorgt für Unmut beim Koalitionspartner.

Die Kasinostraße ist eine der Hauptverkehrsadern von Darmstadt. Täglich fährt dort Auto um Auto entlang, entsprechend laut ist es. Laut Stadt liegt der Lärmpegel an den angrenzenden Wohnhäusern teilweise bei über 70 Dezibel - und das ganztägig. Zum Vergleich: Das Umweltbundesamt betrachtet einen Wert ab 65 Dezibel aufwärts als gesundheitsgefährdend.

Darmstadt will den rund 1.000 Anwohnern daher mit einer Tempo-30-Zone mehr Ruhe bescheren. In der kommenden Woche werden die entsprechenden Schilder im Abschnitt zwischen Rheinstraße und Frankfurter Straße aufgestellt. "Wir erwarten durch die Geschwindigkeitsreduktion positive Auswirkungen auf die Lärmbelastung, Luftreinhaltung, Aufenthaltsqualität und Verkehrssicherheit", sagte Oberbürgermeister Jochen Partsch (Grüne).

Tempo-30-Bereich soll ausgeweitet werden

Doch dabei wollen es die Grünen nicht belassen. Sie hätten am liebsten in der ganzen Innenstadt Tempo 30. Einen entsprechenden Antrag als Modellprojekt lehnte das Bundesverkehrsministerium im Dezember jedoch ab. Stattdessen soll der Lärmschutzplan nun für die Tempo-30-Zonen in der Innenstadt herhalten.

Für die Nieder-Ramstädter Straße zwischen Karl-und Heinrichstraße wurde bereits eine ganztägige Tempo-30-Zone beim zuständigen Regierungspräsidium Darmstadt beantragt. Die Landskronstraße zwischen Heidelberger Straße und Prälat-Diehl-Straße, der Rhönring und die Heinheimer Straße sollen folgen.

Anwohnerin: "Fenster endlich mal offenlassen"

Bei den betroffenen Anwohnern stößt der Vorstoß auf Gegenliebe: "Das wäre gut, dann könnte ich das Fenster endlich mal offenlassen", sagte eine Anwohnerin dem hr. Selbst bei manchen Autofahrern ist die Resonanz positiv. Eine PKW-Fahrerin sagte: "Von mir aus können sie die ganze Innenstadt so machen. Es ist einfach ein ruhigeres Geschehen auf der Straße bei Tempo 30."

Doch nicht alle sind überzeugt. "Es ist absolut ungerechtfertigt, wenn sich morgens dann noch mehr Stau bildet", beklagte sich ein sichtlich genervter Autofahrer gegenüber dem hr.

CDU fühlt sich übergangen

Eine Kritik, die auch vom Koalitionspartner CDU geteilt wird. Der spricht von "Verkehrsinfarkt" und fühlt sich bei der Sache übergangen: "Das war nicht mit uns abgesprochen", kritisiert etwa der Stadtverordnete Paul Georg Wandrey.

Durch Tempo 30 würden sich die Autos noch länger in der Straße aufhalten und beim Stop-and-go-Verkehr noch mehr Abgase in die Luft pusten, warnt die CDU. Die Partei will statt gedrosseltem Tempo lieber den Lärmschutz der Gebäude verbessern und sogenannten "Flüsterasphalt" verlegen.

Tempo 30 ohne Magistratsbeschluss

Doch warum kann die CDU das Projekt dann nicht stoppen? Immerhin ist die Partei Koalitionspartner. "Für die Beantragung der neuen Tempo-30-Zonen brauchen die zuständigen grünen Dezernate keinen vorherigen Beschluss des Magistrats oder der Stadtverordnetenversammlung", erklärt Wandrey.

Die Grünen verweisen in ihrer Pressemitteilung hingegen auf die Lärmaktionsplanung vom Regierungspräsidium Darmstadt und der Stadt Darmstadt. Die darin vorgesehenen Maßnahmen würden nun umgesetzt.

Vor der Kommunalwahl am 14. März wird sich an der Tempo-30-Zone auf der Kasinostraße wohl nichts mehr ändern. Der CDU-Kreisvorsitzende Wandrey will das Thema nach der Wahl aber ganz oben auf die Tagesordnung stellen. Gegenüber dem hr kündigte er an: "Bei den Gesprächen um eine Fortsetzung der Koalition wird das Thema definitiv auf dem Tisch landen."