Kommen und Gehen in Abstimmungsräumen

Das Abwahlverfahren gegen den Frankfurter Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) stößt bei den Wahlberechtigten auf Interesse. In den knapp 380 Wahllokalen, den sogenannten Abstimmungsräumen, herrscht ein stetiges Kommen und Gehen. Nach einem eher verhaltenen Beginn in den Morgenstunden nahm der Andrang in den Mittagsstunden deutlich zu, wie Beobachtungen etwa in den Stadtteilen Nordend, Ostend, Sachsenhausen und Gallus ergaben. "Wir haben alle Hände voll zu tun", berichtete auch eine Wahlhelferin an der Ziehenschule in Eschersheim.

Noch bis 18 Uhr kann abgestimmt werden. Wie viele Wählerinnen und Wähler Briefwahl beantragt haben, will die Stadt erst am Sonntagabend bekannt geben.