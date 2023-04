Kolmer lag im ersten Wahlgang vorne - aber nur knapp

Ursprünglich traten in Darmstadt zehn Kandidatinnen und Kandidaten als OB an. Da am 19. März keiner von ihnen die absolute Mehrheit (mindestens 50 Prozent der Stimmen) bekam, müssen die beiden Kandidaten mit den meisten Stimmen nun in die Stichwahl. Michael Kolmer von den Grünen hatte in der ersten Runde nur einen knappen Vorsprung, den Hanno Benz von der SPD noch aufholen könnte. Mehr als die Hälfte der Wähler machte ihr Kreuz weder bei Kolmer noch bei Benz. Daher wird es spannend, für wen sich die Wähler der anderen Kandidaten nun entscheiden werden.