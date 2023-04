Endspurt in den Wahllokalen

Wer am späten Nachmittag immer noch nicht wählen war, sollte sich demnächst auf den Weg machen: Die Wahllokale in Darmstadt haben noch bis 18 Uhr geöffnet. Insgesamt dürfen 114.204 Menschen in Darmstadt ihre Stimme abgeben. Grundsätzlich sind deutsche Staatsangehörige und Staatsangehörige von EU-Mitgliedsstaaten wahlberechtigt, die mindestens seit sechs Wochen ihren Wohnsitz in Darmstadt haben. Außerdem müssen sie am Wahltag mindestens 18 Jahre alt sein.