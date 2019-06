Noch-SPD-Landeschef Schäfer-Gümbel soll nach dem Rücktritt von Andrea Nahles kommissarisch den Vorsitz der Bundes-SPD übernehmen. Nach übereinstimmenden Agenturberichten soll er sich den Job mit zwei Frauen teilen.

Die SPD soll nach dem Rücktritt von Parteichefin Andrea Nahles zunächst kommissarisch von einem Trio geführt werden. Die engere Parteiführung schlug dafür dem Vorstand am Montag den hessischen SPD-Chef Thorsten Schäfer-Gümbel und die Ministerpräsidentinnen von Mecklenburg-Vorpommern und Rheinland-Pfalz, Manuela Schwesig und Malu Dreyer, vor, wie die Deutsche Presse-Agentur am Montag aus Parteikreisen erfuhr. Dasselbe meldete die Nachrichtenagentur Reuters.

Der Parteivorstand beriet am Vormittag im Willy-Brandt-Haus in Berlin über die nächsten Schritte. Ob der für Dezember geplante Parteitag mit Neuwahl der Parteispitze vorgezogen wird, war zunächst weiter offen. Mit Vizekanzler und Bundesfinanzminister Olaf Scholz und dem niedersächsischen Ministerpräsidenten Stephan Weil haben zwei mögliche Kandidaten für den Parteivorsitz bereits abgewunken.

Schäfer-Gümbel: "Nahles verdient Dank und Anerkennung"

Nahles hatte ihren Rückzug nach nur 13 Monaten an der Parteispitze am Sonntagmorgen in einem kurzen Schreiben an die Parteimitglieder angekündigt. "Die Diskussion in der Fraktion und die vielen Rückmeldungen aus der Partei haben mir gezeigt, dass der zur Ausübung meiner Ämter notwendige Rückhalt nicht mehr da ist", heißt es darin. Nahles will auch ihr Bundestagsmandat niederlegen und sich damit komplett aus der Bundespolitik zurückziehen. Zuletzt hatten auch hessische SPD-Abgeordnete Nahles offen kritisiert.

Schäfer-Gümbel hatte die Entscheidung von Nahles am Sonntag nachvollziehbar genannt. Mit ihrem Schritt habe sie den Weg zu einer Neuaufstellung der SPD geöffnet. "Auch dafür verdient sie Dank und Anerkennung", kommentierte Schäfer-Gümbel: "Die Art und Weise, wie manche in den Tagen seit der für uns verlorenen Europawahl mit Andrea Nahles umgegangen sind, war inakzeptabel."

Kritik und Debatte müssten auch hart in der Sache immer möglich sein, sagte Schäfer-Gümbel: "Ich habe aber in den internen, mehr noch aber in den öffentlichen Erklärungen um die Partei- und Fraktionsvorsitzende schmerzlich die wichtigsten Grundwerte der Sozialdemokratie vermisst: Respekt und Solidarität."

Bouffier: "Die Antwort muss die SPD geben"

Für CDU-Vize Volker Bouffier ist der Bestand der großen Koalition von der Stabilisierung der SPD nach dem Rücktritt von Partei- und Fraktionschefin Nahles abhängig. Die SPD sei in einer in jeder Hinsicht außergewöhnlichen Situation, sagte der hessische Ministerpräsident am Montag vor der Fortsetzung der CDU-Spitzenklausur zur Analyse des Europawahl-Desasters. "Entweder schaffen die das, sich zu stabilisieren." Dann bleibe die SPD ein Koalitionspartner. "Wenn sie das nicht schaffen, dann wird man das nicht machen können. Aber die Antwort muss jetzt erst mal die SPD geben."

Sendung: hr3, 03.06.2019, 09.15 Uhr